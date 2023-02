Los ‘susanistas’ acechan a Espadas

Existen sectores en el PSOE andaluz que aguardan un posible descalabro en las elecciones municipales para exigir una refundación. Eso se comenta, de repente, en la barra imaginaria de La Bodeguilla. En los mentideros sureños del partido del puño y la rosa ni siquiera es ya un secreto. Los susanistas están acechando a Juan Espadas y más de uno saldrá a pedir su cabeza tras la noche electoral del 28 de mayo, si pierde buena parte de la media docena de diputaciones provinciales heredadas de Susana Díaz.

Además, no son pocos quienes dan por imposibles las alcaldías en la mayoría de las capitales andaluzas y hasta ven en peligro la vara de mando hispalense que el ahora líder orgánico le entregó a Antonio Muñoz, cuando se embarcó en la aventura de destronar a la trianera mayor del socialismo, reconvertida a la postre en senadora vip, ‘catódica’ y sentimental.

Cunde el pesimismo y es ‘El pensador’, que conserva como su mito político a la expresidenta andaluza, quien lo confirma. Se le ha soltado la lengua después de que ‘El italiano’ hiciera la pregunta del millón. Aunque parece que no se entera ni de la mitad de la misa, el último en llegar a la tertulia sabe qué teclas debe pulsar para que se dispare la enjundia de la conversación. «¿Tiene tirón Juan Espadas?», preguntó de golpe con su acento italo-cartameño y la reacción no se hizo esperar.

A ‘Paco el patriota’ le faltó tiempo para hacer sangre: «Una amiga mía que es del PSOE me ha contado que ya se habla de la necesidad de hacer en Andalucía una refundación, pero de las de verdad, no como la de Ciudadanos, para que haya un cambio de líder real; para Espadas sería una especie de liberación, seguro que no le importaría dedicarse solo al Senado y, cuando toque, le encantaría irse de parlamentario europeo a Bruselas».

Las dosis de maldad no son frenadas por el parroquiano socialista. Es más, ‘El pensador’ se deja llevar por el corazón cuando proclama que «igual vuelve Susana, que nadie se crea que está en el Senado por casualidad».

En este punto, ‘El cultureta’ trata de poner un poco de cordura y saca a la palestra «un caso tan complejo como el del PSOE de Málaga».

«En esta provincia le ganó Susana Díaz a Juan Espadas en las primarias y eso sigue omnipresente, bastaría con ver que el secretario de Organización a nivel provincial es el candidato a la alcaldía de Marbella Pepe Bernal, un ‘susanista’ con pedigrí; además, el secretario general, Dani Pérez, es un converso de última hora que tiene cabreados a ‘susanistas’ que lo ven como un traidor y a ‘sanchistas’ o ‘espadistas’ que consideran que cerró en falso la renovación», sostiene.

Y ‘El pensador’ añade: «Dani Pérez ha tenido que nombrar como coordinador de la campaña para el 28 de mayo a otro ‘susanista’, al exalcalde de Fuente de Piedra Cristóbal Fernández, y solo ha faltado que José Luis Ruiz Espejo fuera el candidato a la alcaldía de Antequera».

El comentario le saca una sonrisa a José María de Loma, quien invita a una ronda para celebrar que su coche ha vuelto a pasar la ITV y que hace unos días fue su cumpleaños. Sí, el suyo, no el del Wolkswagen Golf que ya acumula una ruta de tres lustros.