“Soy un enamorado de Málaga, vamos a convertir a esta ciudad en la capital del sur de Europa”. La puesta de largo de Dani Pérez como candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga acogió una estación más en la gira con la que Pedro Sánchez se recorre España para ir apoyando a los ‘alcaldables’ que su partido postulará en las principales ciudades del país para las elecciones municipales del 28 de mayo. La presencia del mandamás de Ferraz estuvo omnipresente en la oratoria de un Pérez exultante. Y cuando le dio las gracias a Sánchez por la subida de las pensiones en nombre de todos los pensionistas malagueños, Dani Pérez acudió a la figura de su padre para simbolizar la cercanía con la que “aspira a gobernar la ciudad de Málaga”.

“Con todos vosotros, juntos, quiero deciros que voy a ser el próximo alcalde de Málaga, tengo el apoyo de todo la militancia del partido, de Juan Espadas, de Pedro Sánchez y de colectivos sociales y vecinos de Málaga como los que nos acompañan hoy”, apuntó Pérez antes de agradecer la existencia de “un compromiso de Estado” para apoyar la candidatura de Málaga para albergar la Exposición Internacional de 2027. A posteriori, Sánchez ensalzó a Pérez como "una persona que habla de una ciudad a la que le importa y que va a luchar contra la desigualdad intergeneracional a la que Dani se refirió en su intervención". "Estamos hablando de resolver los problemas reales que importan a la gente", dijo Sánchez.

El candidato malagueño del PSOE inició su intervención repleto de euforia: “Gracias Pedro por estar siempre para Málaga”, dijo un Dani Pérez que destacó la presencia de María Jesús Montero que antes de la de Juan Espadas. Eso sí, para el exalcalde hispalense que lo aupó a la secretaría general del PSOE malagueño también hubo una exagerada ración de alabanzas: “Juan Espadas va a ser el próximo presidente de Andalucía”.

Dani Pérez se rebeló contra “la Málaga inalcanzable” en la que ha convertido la ciudad el regidor del PP, Paco de la Torre: “Está convirtiendo esta ciudad en una pesadilla, es un disparate que el alquiler de una vivienda en Miraflores de los Ángeles cueste más de 800 ewuros”, afirmó y, a renglón seguido, criticó que 7.500 malagueños se hayan tenido que marchar de la ciudad estos dos últimos años.

Pérez sacó a la palestra, con el consiguiente aplauso atronador, una de sus promesas estrellas: “Si soy alcalde de Málaga, me comprometo a construir 10.000 viviendas de protección oficial (VPO) para dar una respuesta con contundencia a la situación de la vivienda en Málaga, es necesario revertir la situación de la vivienda porque Juanma Moreno no está y el Ayuntamiento no se gasta ni un solo euro en políticas de vivienda”.

En este punto, también se dirigió a los vecinos de El Perchel afectados por la especulación urbanística, presentes en el mitin: “Si yo soy alcalde, El Perchel no se vende”.

Y, con el viento a favor, le disparó con más énfasis a la gestión de Paco de la Torre: “Las políticas que desarrolla un señor que lleva más de 20 años como alcalde y más de 50 en la vida pública no son buenas para esta ciudad”. “La luz que hay en calle Larios se contrapone con la oscuridad que se ve en el barrio de La Luz, hay mucha falta de oportunidades para la gente y las aceras estás completamente sucias en distritos como Carretera de Cádiz o Cruz de Humilladero; yo seré el alcalde de los barrios, el corazón de una ciudad late dónde están los barrios”, apostilló Pérez.

Arropado por el presidente

Con puntualidad inglesa, quizás unos segundos antes de la hora anunciada, Pedro Sánchez atravesó la angosta sala de un céntrico hotel malagueño en el que estaba previsto el baño de masas dominguero. La bienvenida se la dio el espontáneo grito de un militante. “Pedro, Pedro”, le espetó a medio metro el admirador como si le recordase que la noche anterior había estado en una de esas galas de premios cinéfilos en la que Penélope Cruz proclamó una madrugada lo mismo.

A renglón seguido, le abrieron paso los gritos de “presidente, presidente” y el líder socialista no tuvo problemas en pararse en varias de las estaciones en las que se le pedía un ‘selfie’. Le acompañaban abrazado a su sombra tanto el otro protagonista de la mañana, el anfitrión que iba a ser exhibido como candidato a la alcaldía de Málaga, Dani Pérez, como el líder del ahora maltrecho PSOE andaluz, Juan Espadas. También le acompañaba la ‘baronesa’ andaluza de Ferraz María Jesús Montero. Y, de hecho, la vicesecretaria general del PSOE nacional y ministra de Hacienda se llevó una sonora ovación cuando Espadas aludió a su presencia.

La cita congregó a unas 1.500 personas, que abarrotaron el espacio y dejaron fuera a varias decenas de militantes viendo las intervenciones por alguna pantalla aledaña. La de Pedro Sánchez se haría esperar porque el suyo era el quinto de los turnos de palabras fijados. Justo después del ‘alcaldable’ Dani Pérez.

En los primeros compases de este mitin, también se ha coreado como ‘alcalde, alcalde’ a un Dani Pérez que en 2019 se quedó a un solo concejal de sumar con la izquierda para desbancar al incombustible Paco de la Torre, quien se aferró al año 2000 a la vara de mando de la ciudad para estirar una hegemonía del PP que ya acaricia las tres décadas.

En aquella ocasión, Pérez tuvo el viento a favor del entonces reciente triunfo ‘sanchista’ de las generales de abril de 2019, las que luego hubo que repetir. Ahora, con Cs totalmente desahuciado en las encuestas, al PP malagueño se le vaticina una mayoría absoluta en la capital que no obtenía desde 2011. Mientras tanto, los socialistas hacen ver que se trata de un sondeo ‘cocinado’ por la Junta de Andalucía de Juanma Moreno e insisten, como está sucediendo esta mañana en el hotel NH de Málaga, en que Dani Pérez será el próximo alcalde de la Ciudad del Paraíso a la que cantó Vicente Aleixandre.

Así lo reiteró el líder andaluz del PSOE, Juan Espadas, quien pidió “ayuntamientos para la gente” y sostuvo que “Dani se merece ahora más que nunca ser alcalde porque se ha visto que ha estado ahí, día a día, en una legislatura, muy complicada”.