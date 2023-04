Convencí a mi parte contratante de la primera parte para asistir a un evento cultural de la UMA y conformar un tándem de presencia agradable, que no glamurosa. Llegamos con el acto empezado, por error, ahorrándonos parte de la actuación de bienvenida. Presenciamos lo suficiente para formarnos un criterio: Excelso pestiñazo. Oteé al público con avidez en busca de reacciones. Pronto comprendí que ni pintas, ademanes, compostura… nos identificaban en absoluto, independientemente de edades, la mayoría jóvenes. Nos reconocimos ambos en una frase: Fuera de lugar.

Me sorprendió que la representación universitaria lanzara consignas políticas, recurrentes en determinados discursos y ambientes, bien derivadas de la libertad de cátedra adaptada como herramienta de adoctrinamiento secular o por cumplir con el público. Comprobé que la Universidad avala la neolengua, aunque más bien, parte de aquella, pergeñó su implantación con cierto brazo político; - Gracias por vuestra asistencia a todos, todas y ‘todes’, ¡Eh! -. Quizás se esperaban aplausos; nada, pero la juventud parece bastante pasota si no la azuzan real o virtualmente, también altiva y desdeñosa, como la mueca despectiva de asco de una oronda jovencita al rozarla un señor mayor que no podía pasar. Ella no se convertirá en ‘vieje’ o vieja repulsiva como aquel hombre. La UMA siempre ha tenido sus juventudes políticas y endogamia, pero recuerdo un ambiente más ecléctico, sin respirar adoctrinamiento. Al terminar el acto, salimos rápido de aquel circo en el que emulamos a figurantes. Comentamos si en la Universidad además de informar y formar, lobotomizan; ¿será sólo en la rama de humanidades?; ¿habrá permeabilidad?. Existe una garantía de independencia, donde nunca estarás fuera de lugar: bibliotecas, librerías y te asesoran sólo para vivir maravillosas experiencias lectoras, como en nuestra ‘Feria del Libro’ hasta el 07/mayo. ¡Allí nos vemos!