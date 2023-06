Ahora le toca a la Diputación

Tras la celebración de los plenos de constitución de los ayuntamientos malagueños, ahora le toca el turno a la Diputación. Y el PP empezará a enseñar las cartas de la ‘baraja’ de 18 diputados con la que gobernará esta vez, con la comodidad de la que no ha gozado estos últimos cuatro años.

La cúpula del PP malagueño ya expresó su apoyo a Francisco Salado para que siga al frente de la institución provincial como presidente, antes incluso de la campaña electoral del 28M. Aunque, posteriormente, el PP de Málaga ha estado abordando ciertos debates internos. El más reciente ha rescatado la vigilancia de la dirección del partido sobre la duplicidad de cargos. Y esto podría afectar, por ejemplo, a Salado, que acaba de ser investido nuevamente como alcalde de Rincón de la Victoria. El dilema ha aflorado con las listas al Senado, ya que la ausencia de Ángeles Muñoz fue atribuida por el PP de Marbella a que esta vez tenía que elegir entre ser senadora o alcaldesa. Y, con las mismas, ha puesto la lupa sobre el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, que encabeza la candidatura a la Cámara Alta. Esta restricción a un cargo por político ya ha se ha reflejado en los parlamentarios andaluces que han cesado para centrarse en tareas municipales. Entre ellos, la marbellí Kika Caracuel. Ahora bien, esta medida choca con la propia naturaleza de la Diputación: es necesario ser concejal para ejercer como diputado provincial.

Por otro lado, en los discretos mentideros de la formación de centro-derecha, llegó a decirse que estaban situando en la ‘pomada’ para ser presidente de la Diputación al alcalde de Antequera, Manuel Barón. Ahora, con el principio de ‘una persona, un cargo’ flotando en el ambiente, las especulaciones van en otra dirección.

Antes, tras conocerse que el PP recuperaba la mayoría absoluta en el ente provincial con 18 diputados, la presidenta del partido, Patricia Navarro, se abonó a la prudencia y optó por no expresar ante los medios de comunicación el respaldo a Salado que venía mostrando. Eso sí, dio a entender que sus preferencias no habían cambiado. Y que no se pronunciaba para respetar los tiempos necesarios y esperar a que los órganos del partido certificasen la continuidad en el ente del alcalde de Rincón de la Victoria, reforzado desde la noche electoral por su ‘doble’ mayoría absoluta ya que en su municipio subió de siete a 13 concejales.

Incluso, el coordinador general del PP en calle Génova y expresidente de la Diputación, Elías Bendodo, daba por hecho en sus discursos de la campaña electoral que Salado seguiría al mando de la provincia.

En cambio, en relación a la Diputación, el PSOE se ha afanado en hacer los deberes antes que nadie y aprobó el nombramiento de sus diez diputados provinciales sólo diez días después del 28-M. La principal novedad afecta al liderazgo de su grupo en la institución, ya que ha premiado a Josele González, quien ganó las elecciones en la tercera ciudad más poblada de la provincia: Mijas. González convivirá casi en bicefalia con el anterior portavoz, Pepe Bernal, quien pasa a tener funciones de viceportavoz. Se da la circunstancia de que Bernal se convirtió, junto al ‘alcaldable’ capitalino Dani Pérez, en uno de los grandes damnificados del PSOE en los comicios locales.

El exalcalde marbellí también perdió dos ediles y no impidió la mayoría absoluta del PP. Eso sí, al terminar la reciente Feria de Marbella, dejó claro que quién no se consuela es porque no quiere: «La barra del PSOE ha sido la más visitada en la avenida del Mar y eso es debido a que la trabajan los militantes, tenemos al mejor paellero y son los más detallistas», escribió Bernal en Twitter junto a una fotografía en la que él mismo servía un plato de arroz.

Hoy finaliza la feria de #Marbella. La barra del #PSOE ha sido la más visitada en la avenida del Mar y eso es debido a que la trabajan los militantes, tenemos al mejor paellero y son los más detallistas.

Gracias a todos y todas por hacerlo posible 🌹💃❤️ pic.twitter.com/kuGMcEPIOG — Pepe Bernal (@pepebernal) 12 de junio de 2023

A la izquierda del PSOE, se ha producido un cambio que no estaba inicialmente previsto. El único diputado provincial logrado por la marca Con Andalucía iba a plasmarse con la continuidad otra legislatura más en la sede de calle Pacífico de la concejala alhaurina de Izquierda Unida (IU) Teresa Sánchez. No obstante, la elección se vio condicionada por el hecho de que ella vaya a formar parte del Gobierno tripartito que ha desbancado al PP en el municipio en el que hunde sus raíces familiares Juanma Moreno: Alhaurín el Grande.

Finalmente, el elegido como su diputado provincial por IU ha sido el único concejal obtenido en Álora, Juan Márquez, quien fue allí el candidato a la alcaldía. Eso sí, Márquez no será el único representante de la localidad perota en el Pleno provincial, ya que en la bancada socialista seguirá estando Desirée Cortés.

La de esta legislatura será una tarta del poder provincial en la que sale reforzado el bloque de centro-derecha, una vez que el PP tendrá tres sillones más, con 18, y Vox se estrena en la corporación con dos escaños. Entre ambos partidos, suman 20 diputados provinciales frente a los 11 del PSOE y la confluencia de izquierda, una cifra que ya de por sí es inferior a la docena de asientos que ocupaban hasta ahora los socialistas. Han perdido dos miembros en las urnas y la marca vinculada a IU también se ha dejado por el camino a otro de sus dos anteriores diputados.