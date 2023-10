Dicen que charlo mucho. Me gusta interactuar con la gente, aprendo matices sobre la vida. No son soliloquios, sino intercambios afables, a ser posible, de impresiones variadas. Habrá quien me rehúya, pero hay masoquistas que me tiran de la lengua. Unas veces el tiempo, los catarros que no paran y otras hasta la IA y el transhumanismo.

Hace poco, topé con una señora que se desplaza en bicicleta, como yo, y hablamos sobre el peligro de ir por carretera, incluido el carril 30; yo le expresé mi preocupación por compartir vías ciclistas con tanto patinete turístico dislocado y consideraba su retirada. Me dijo que en absoluto, que su marido realizó hace años una tesis sobre movilidad y transportes urbanos alternativos al coche y sentenció: «El problema no son los patinetes, sino los coches, hay que reducir su uso». Yo le dije: «Tiene usted razón, pero el lobby del automóvil es poderoso…». Ciudades pensadas para aquellos. Me acordé después de los foros Greencities, Slow-cities… y cómo se reinterpretan las buenas ideas y proyectos para aparentar cambios positivos: Seguir vendiendo coches ‘ecológicos’, los únicos que accederán finalmente a las urbes. Málaga está por subirse al carro del ecologismo 2030 y restringir emisiones de CO2, con las ZBE (no hablemos de transatlánticos); para controlar el tráfico y la contaminación no se educa a todos por igual en el uso del transporte urbano (pendiente de mayor eficiencia e intermodalidad), sino a que quien pueda se compre un nuevo coche reinterpretado. Todos usamos automóvil, pero las reglas del juego y la comodidad nos hacen hipócritas. Consentimos el mecanismo político: acostumbrarnos a que vivamos con la interpretación de un mundo que se ajuste a sus bolsillos. Renunciamos, vivimos al día, nos conformamos…¿Cuál será nuestro porvenir?. ‘Por-venir’, vine, con ‘Esperanza’. Mejor conversen con ella.