La cada vez más extensiva actividad hostelera en las calles del Centro de Málaga ya coarta los itinerarios de las procesiones de las cofradías. La del Mutilado ha recibido con sorpresa un escrito del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Málaga con una propuesta alternativa al recorrido remitido por la corporación para la salida del Cristo de la Clemencia del próximo Sábado de Pasión, la segunda después de la restauración de la imagen y de la recuperación de su culto externo. El texto recomendaba suprimir el paso por las calles La Bolsa, Torre de Sandoval y Strachan, tanto a la ida como a la vuelta, para no perjudicar a la actividad de las terrazas de los restaurantes de la zona, según avanzó el hermano mayor, Manuel Sánchez, en el programa Guión de 101 TV. Tras una reunión mantenida este jueves en el distrito Centro, finalmente, la cofradía podrá pasar por esta zona a la ida, pero adelantará su salida para pasar antes y no interferir en el horario de las cenas.

Se trata de una decisión "salomónica", como señala el hermano mayor, pero que no deja de ser grotesca y que pone en evidencia el dominio de las empresas hosteleras en el espacio público. "No es la solución ideal para nosotros pero entendemos que habrá que irse adaptando a las indicaciones del Ayuntamiento", señala Manuel Sánchez, que destaca, eso sí, la diligencia con la que la cofradía ha sido recibida tanto por los responsables del distrito como de la Policía Local, también presentes en la reunión de este jueves.

Así que, para afectar lo menos posible a la restauración, se ha llegado al acuerdo de que la cofradía saldrá del Sagrado Corazón media hora antes de lo previsto, para alcanzar este nudo callejero foco del conflicto a las 19.40 horas. Aunque, eso sí, tras hacer estación de penitencia en el interior de la Catedral, la procesión tendrá que asumir un recorrido de regreso más largo y rodear por Carretería para no volver sobre sus pasos, como hiciera el año pasado, dado que la proposición municipal contemplaba la calle Sancha de Lara, por donde el trono no cabe ni a lo ancho ni a lo alto. "Hemos tomado medias in situ con el grupo de capataces y es del todo inviable", resume Sánchez.

De este modo, el itinerario finalmente queda de la siguiente manera: salida desde la igleisa del Sagrado Corazón (18.00 horas), plaza de San Ignacio, Compañía, Salvago, Especería, Nueva, Alarcón Luján, Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta, Marín García, Larios, La Bolsa, Torre de Sandoval, Strachan, (19.40 horas), Molina Lario, rampa de la Catedral, S. I. C. B, Patio de los Naranjos, Santa María, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, plaza de Uncibay, Comedias, Nosquera, Carretería, Puerta Nueva, Compañía, Fajardo, Cisneros, Especería, Salvago y Compañía, con encierro previsto a las 23.45 horas.

"No podemos adelantar más la salida porque también dependemos de la misa de vísperas del Domingo de Ramos en la Catedral, que comienza a las 18.30 horas y es más larga de lo habitual", sostiene el hermano mayor, que insiste en la necesidad de compartir el espacio público. "Los negocios están para sacar la máxima rentabilidad y eso lo comprendemos, pero los restaurantes también se benefician del dinamismo que ejercen las cofradías y cualquier otra actividad que se celebre en el Centro. Es decir, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes", añade.

Nuevas túnicas

El Cristo de la Clemencia será acompañado de nuevo por nazarenos. La cofradía podrá estrenar, este año ya sí, los nuevos hábitos penitenciales, de color negro y capas blancas, que los hermanos han adquirido en propiedad. "Cuando sepamos cuántos nazarenos vamos a salir, también definiremos las insignias, pero en principio también vamos a recuperar las hachetas, que llevaban muchos años sin salir a la calle", destaca el hermano mayor.

La salida del Cristo el pasado año 2022 ha supuesto un revulsivo, también en la nómina de hermanos. Desde noviembre hasta esta Cuaresma, más de 40 personas han solicitado su alta como cofrades del Cristo de la Clemencia y la Virgen de la Divina Providencia.