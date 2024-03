Verdad y Sagrario abrazan a los vecinos de Carranque: la fe y las manos de un escultor filipino

Los nazarenos de capirote blanco se colocan en fila en la calle junto al tinglao. En el barrio de Carranque todos los caminos llevan a la Plaza Pío XII, o al menos hoy, la ocasión, este Sábado de Pasión de mostrarle la fe a ellos: Los titulares de la cofradía Verdad y Sagrario.

Nuestro Padre Jesús de la Verdad ante Caifás y María Santísima del Sagrario forman un conjunto que abraza a sus vecinos, quienes les devuelven el abrazo en forma de devoción en las aceras y bajo los varales de sus tronos. Y aquí el sexo no es una cuestión determinante para arrimar el hombro y elevar a lo más alto al Cristo y a la Virgen.

La hermandad no agrupada, fundada en el año del cambio de siglo, el año 2000, lleva ya un largo camino recorrido, sin duda, con miras en el futuro. Y en ese andar, no faltan las anécdotas que, desde luego, no se escuchan todos los días. Es el caso del viaje de su titular a Filipinas en 2022: nada más y nada menos que 12.000 kilómetros para ser restaurado por el escultor filipino Wylfredo Tadeo-Layung.

La hermandad recorrerá la barriada ‘carranqueña’ hasta las 22:00 horas de esta noche, cuando está previsto que tenga lugar su recogida en la calle Virgen del Rocío.