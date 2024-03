"Espero que se replanteen el uso del líquido anticera porque está sobradamente demostrado que es peligroso"

El hermano mayor de la Estrella, Rafael Retana, sufre en primera persona las consecuencias del empeño de las autoridades municipales de seguir aplicando en Semana Santa el líquido anticera para facilitar las tareas posteriores de limpieza de la vela que cae sobre el pavimento. Retana tendrá que ser intervenido, seguramente la próxima semana, de una fractura "por varios sitios" de su muñeca izquierda, a consecuencia del dramático patinazo que tuvo este Martes Santo cuando su cofradía discurría por la calle Larios y comenzó a chispear. Ese poco agua, al entrar en contacto con el producto, creó una película aún más resbaladiza y pese a que Retana no iba corriendo, le hizo caer al suelo. "Espero que el Ayuntamiento se replantee el uso del líquido anticera porque está sobradamente demostrado que es peligroso", dice con toda la prudencia, a pesar del momento.

La Estrella, que había salido con puntualidad de su sede canónica de Santo Domingo, se vio sorprendida por un pequeño chubasco cuando el trono del Cristo completaba los últimos metros de la calle Larios. En ese momento, los responsables de la cofradía reaccionaron con suma diligencia y protegieron la imagen del Señor de la Humillación con un capote impermeable, por lo que se le tuvieron que retirar las potencias, atributos que no le volvieron a colocar durante el resto de la procesión. En ese momento, según el relato de Retana, se encontraba en la sección de la Virgen, que acababa de pasar por Tribuna Principal, y se dirigía al Cristo. "Me resbalé. Había acelerado el paso pero en ningún momento iba corriendo. No tropecé, no di ningún traspiés. Fue un resbalón en toda regla, por culpa del líquido anticera. La caída fue muy fuerte y la muñeca golpeó directamente sobre el pavimento. No pude ni poner las manos para amortiguar la caída", explica el hermano mayor, que actuaba hasta entonces de jefe de procesión revestido con el hábito dominico de la sección del Cristo.

"Llevaba un bastón corto de orfebrería con el que intenté apoyarme y ha quedado totalmente doblado", continúa Retana. Pero no impidió que cayera por su lado izquierdo, prácticamente a plomo, y se produjera esa fractura que le apartó definitivamente de la procesión. Algo que también le duele y mucho. "Mis hermanos me ayudaron a levantarme, entre ellos el subjefe de procesión, Javier Román, y otro hermano me acompañó a Cruz Roja, en la Acera de la Marina. Esperamos para cruzar a que pasara el Nazareno del Perdón, de Nueva Málaga. Allí, tras una primera exploración, me pusieron algo para el dolor, pero ya me advirtieron de que la muñeca pintaba mal, por lo que me derivaron a las urgencias del Hospital Regional, donde me hicieron radiografías y ya determinaron la gravedad de la lesión", señala el hermano mayor de la Estrella.

Acciones legales

¿Piensa emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Málaga? "La verdad que todavía no lo sé, aunque tengo el ofrecimiento de varios abogados, hermanos de la cofradía, que se han puesto a mi disposición cuando tome una decisión", dice Rafael Retana, que insiste en la peligrosidad del líquido anticera que aplica el Ayuntamiento. "No es la primera vez que un hermano mayor se cae. Ya le pasó el año pasado al de Fusionadas, José Álvarez Chaves, tras pedir la venia. Yo estaba en la Tribuna y lo vi perfectamente", recuerda.

Las cofradías, y el público en general, llevan años quejándose al Ayuntamiento del producto, que operarios de Limasam esparcen a escasísimos metros de cada cruz guía. Esta Cuaresma tuvo lugar una reunión en la sede de la Agrupación de Cofradías para valorar alternativas, pero algunos hermanos mayores, consultados por La Opinión de Málaga, han mostrado su indignación por el trono de ese encuentro, en el que solo quedó claro que el Consistorio en ningún caso se planteaba dejar de utilizar este producto y, en su lugar, proponía opciones tan peregrinas como recortar el largo de túnicas y capas, que se ven cada año dañadas por la acción corrosiva del producto, o emplear un cucurucho en los cirios. Además, los responsables municipales negaban en todo momento que fuera resbaladizo.

También hay muchos nazarenos que han dejado de salir descalzos en señal de promesa por temor a que el producto pueda incluir componentes tóxicos que perjudiquen a la piel.

Rafael Retana ha querido aprovechar para dar las gracias a todos los hermanos de la cofradía y a pesar de su accidente considera que la procesión de este Martes Santo fue muy buena. Sobre todo agradece la disposición de muchos hombres de trono veteranos del trono del Cristo que han aceptado el replanteamiento en la talla para favorecer la marcha, "y este año hemos llegado mucho mejor".