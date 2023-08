Un joven de 26 años y natural de Barcelona fue atropellado mortalmente el lunes por la tarde en la carretera del aeropuerto de Ibiza. El trágico suceso tuvo lugar sobre las 20.20 horas. La víctima irrumpió en medio de la E-20 en dirección al aeropuerto, casi a la altura de la rotonda del TapaTapa, y se tiró desde la mediana a un taxi que pasaba, que lo esquivó. Minutos después el hombre se arrojaba bajo las ruedas de otro, que no pudo evitar arrollarlo.

"Cuando he visto al chaval ahí en la carretera he pensado ‘¿qué hace?, lo van a atropellar’. Pero estando casi a su altura, se me ha tirado encima como si fuera Superman. Yo he girado a la derecha y me ha dado en el retrovisor izquierdo, que se ha roto", contaba anoche la taxista que consiguió esquivar al joven, todavía conmocionada por el trágico suceso.

"He parado un poco más adelante asustada y pensando ‘lo he atropellado’. Pero lo he visto de pie, que no sabía ni cómo podía seguir estándolo después del golpe que se había dado con el retrovisor, y entonces lo ha vuelto a hacer. Cuando ha pasado el compañero se ha tirado debajo del coche literalmente", relató.

El joven murió casi en el acto. Como consecuencia del atropello, sufrió graves lesiones que eran incompatibles con la vida y, aunque los sanitarios intentaron reanimar a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, sus esfuerzos resultaron infructuosos y finalmente solo pudieron certificar su muerte.

Falta de vigilancia

"Me da muchísima pena el muchacho, me alivia un poquito haber sido capaz de esquivarlo, pero también me siento mal por mi compañero", confiesa la taxista, que denuncia la falta de control en las carreteras. "El joven llevaba tiempo cruzando de un lado a otro de la vía, por el canal del taxi estaban avisando. Y nadie lo paró. Un poco más de vigilancia no estaría de más", critica. "Es una situación muy mala, siento mucha lástima por el pobre muchacho", concluye la taxista, muy afectada.

Agentes de la Guardia Civil, Policía Local de Sant Josep y dos ambulancias se desplazaron al lugar del accidente, donde se produjeron pequeñas retenciones. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del trágico suceso.