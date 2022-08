Huellas humanas fantasmagóricas de más de 12.000 años de antigüedad, que aparecen y desaparecen en el desierto del Gran Lago Salado de Utah, sorprenden a los científicos: ofrecen información sobre la vida familiar en la época del Pleistoceno.

Huellas humanas que se cree datan del final de la última Edad de Hielo han sido descubiertas en las salinas del Campo de Pruebas y Entrenamiento (UTTR) de la Fuerza Aérea en el Desierto del Gran Lago Salado de Utah, según se informa en un comunicado.

EL investigador de la Universidad de Cornell, Thomas Urban, y Daron Duke, del Far Western Anthropological Research Group, conducían hacia un sitio arqueológico en UTTR cuando Urban detectó lo que parecían ser "huellas fantasmagóricas": aparecen repentinamente por un corto tiempo, cuando las condiciones de humedad son las adecuadas, y luego desaparecen otra vez.

Deteniéndose para mirar, Urban identificó de inmediato lo que para él era una vista familiar: huellas humanas descalzas, similares a las que había encontrado previamente en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México, que brindaron la evidencia inequívoca más temprana de la actividad humana en las Américas y ofrecieron información sobre la vida hace más de 23.000 años.

Estudios de radar

Los investigadores regresaron al sitio al día siguiente y comenzaron a documentar las huellas, realizando un estudio de radar de penetración en el suelo de una de las dos huellas visibles.

Urban pudo identificar rápidamente lo que estaba oculto: las huellas fantasma visibles eran solo parte de la historia, ya que se detectaron muchas más huellas invisibles a través del radar.

Duke excavó un subconjunto de las huellas, confirmando que estaban descalzos y que había huellas adicionales no vistas. En total, se documentaron 88 huellas, tanto de adultos como de niños, que ofrecen información sobre la vida familiar en la época del Pleistoceno, un periodo que comenzó hace 2,6 millones y concluyó hace 11.700 años.

Parece que las personas caminaban en aguas poco profundas, y que la arena cubría rápidamente su huella detrás de ellos, como ocurre en cualquier playa. Sin embargo, al haber una capa de lodo debajo de la arena, la huella se ha conservado todo este tiempo, explican los investigadores.

Más de 12.000 años

Añaden que, dado que no ha habido condiciones de humedales en al menos 10.000 años, es probable que las huellas tengan más de 12.000 años. No obstante, se están realizando investigaciones adicionales para confirmar el descubrimiento, que todavía no se ha publicado en una revista científica.

El descubrimiento de huellas prehistóricas, en lo que ahora se llama Trackway Site, complementa los descubrimientos de 2016 realizados en las cercanías del Wishbone Site.

Ambos sitios están ubicados a 800 metros uno del otro en lo que habría sido un gran humedal al que ahora los científicos se refieren como Old River Bed Delta.

En Wishbone se encontró un hogar al aire libre, o pozo de fuego, que data de hace unos 12.300 años, junto con huesos de pájaros quemados, carbón y numerosos artefactos, como puntas de proyectil Haskett y herramientas de piedra. También se encontró evidencia del uso humano más antiguo conocido del tabaco en el mundo.

Desierto salado

El desierto del Gran Lago Salado alguna vez estuvo cubierto por un gran lago salado similar al cercano Gran Lago Salado, el lago de agua salada más grande del hemisferio occidental, que da nombre al desierto.

El antiguo lago se secó lentamente debido a los cambios en el clima de la Tierra provocados por el final de la última Edad de Hielo, que dejó atrás las sales que alguna vez estuvieron disueltas en el agua.

Pero durante la transición del lago a las salinas secas, el área fue brevemente un gran humedal que estuvo ocupado por humanos hasta hace 10.000 años. Esos humanos han dejado unas huellas que han sido descubiertas y analizadas arrojando luz sobre el pasado humano en aquella época.