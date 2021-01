Raúl Canto: «Esperamos poder sacar puntos ante un equipo a nuestro alcance»

Un nuevo episodio deportivo está a punto de ser editado por el BeSoccer CD UMA Antequera en esta temporada en la élite. Los guerreros universitarios, tras un breve descanso, ya están trabajando en la puesta a punto para el paso por el Pabellón Municipal de Peñíscola del próximo sábado 16 de enero a partir de las 18.00 horas. Sumar tres puntos conlleva la esencial gratificación de seguir inmerso en el trayecto hacia la meta de la permanencia en Primera.

Raúl Canto apareció como uno de los autores destacados del último choque ante el Barça. «Intento aportar mis cualidades personales al bien común, al grupo. Como quizás no sea el gol una de mis mayores virtudes, siempre me han llamado 'pasador' y se me ha dado bien la visión del juego en estrategia y en posicional. Intento sacarle partido y ayudar a mis compañeros a marcar goles y eso nos posibilite sacar puntos».

Empatar con el Barça ha sido la mejor forma con la que iniciar el 2021 para el conjunto verde coincidiendo con la vuelta del público y sirvió para subsanar la anterior derrota. «Fue un partido muy bonito en el que la afición disfrutó tanto como nosotros. Una gran alegría que le pudimos dar también a la afición y empezar el año así es magnífico». Asimismo, el 22 apunta que «hay mucha igualdad. Los equipos de la mitad baja de la tabla están sacando resultados con los de arriba. Nosotros lo estamos haciendo bien también contra esos conjuntos. «Está claro que nos hacía falta», apuntó también Canto. « Nos han venido muy bien estos días de descanso con la familia en casa. Han sido muchos encuentros juntos en lo que llevamos de temporada, mucha tensión con toda la situación sanitaria y la presión se va notando conforme pasan los encuentros. Ahora hemos venido con muchas ganas de seguir sumando y mejorando con el objetivo de la salvación»

Por último, también analizó el próximo choque ante el Peñíscola Globeenergy FS. «Será un duelo clave para nosotros y esperamos ir allí, hacer un buen papel, competir los 40 minutos y poder sacar puntos ante un equipo que está más o menos en nuestro alcance».