El Uma Antequera cosecha tres puntazos para cerrar la primera vuelta (3-5)

El espíritu competitivo del BeSoccer CD UMA Antequera marcó el camino a una victoria importantísima en Liga. Una prueba superada con nota en un escenario complicado que le permite igualar en la clasificación al Peñíscola Globeenergy FS con 17 puntos. Un envite que no comenzó de la mejor forma con un doblete de Rubén Orzáez aprovechando dos equivocaciones. La formación de Manuel Luiggi Carrasco "Moli" se activó, leyó mejor el transcurso del juego y emergió con dos goles consecutivos. Uno obra de Ramón Vargas y otro de Joaki para alcanzar el descanso con 2-2. En la segunda parte, Cobarro marcó la tercera diana que igualó más tarde Rahali. En la recta final, Ramón Vargas firmó un auténtico golazo de estrategia a pase de Raúl Canto y Alvarito puso la sentencia con el 3-5 en el último minuto. Tres puntos de oro para continuar luchando con ahínco en la máxima categoría del fútbol sala nacional y encadenar el segundo encuentro del 2021 puntuando. Un empate en casa con el Barça y un triunfo a domicilio en tierras castellonenses.

Un arranque de partido en el que los errores los pagó muy caros el conjunto antequerano. Una mala ejecución de una acción de estrategia, en el minuto 3, acabó en un contraataque que Rubén Orzáez definió a la red (1-0). Un tanto encajado que obligó a subir la línea de presión por la importancia de los puntos en juego, pero no tardó en producirse otro fallo que tuvo el castigo de un segundo tanto en contra. Nando encaró en banda siendo el último jugador en la salida de juego desde atrás y Rubén Orzáez, de nuevo, se plantó delante del guardameta colocando el 2-0 en el marcador con una certera finalización con el interior del pie. Unos primeros compases nada buenos en la escuadra dirigida por Moli. Eso sí, la reacción de sus guerreros fue inmejorable y rápida sin dejar a los locales manejar una buena ventaja.

Ramón Vargas tuvo un impacto clave en el envite. Mandó al ángulo superior de la portería defendida por Molina un zurdazo potente a pase de Joaki. Apretó con el paso del tiempo cada vez más a su rival cerca del área y le permitió crear ocasiones y esta concreta, en el minuto 9, sirvió para reducir la distancia adversa en el electrónico del Pabellón Municipal de Peñíscola. Del 2-1 se pasó rápidamente al 2-2. Álex Fuentes centró la atención de la defensa con una de sus jugadas en banda y asistió en el momento justo a Joaki. El pívot mallorquín tuvo el espacio suficiente para colocar con calidad el balón en el fondo de las mallas. Un empate que dejó muestra de la capacidad del plantel verde de asumir dos golpes, no perder la cara a una cita trascendental que se había puesto complicada y poner su rúbrica con la intención de empezar a imponer su juego con un resultado equilibrado.

A partir del 2-2, los de Moli tuvieron mayor claridad de ideas para atacar a la defensa de los castellonenses y no concedió tampoco mucho a su adversario en su propia pista. Conejo estuvo muy concentrado para despejar todos los disparos que le llegaron a su meta. Ramón Vargas y Joaki hicieron mucho daño con espacios para correr y tuvieron algún contragolpe peligroso que no acertaron a concluirlo en gol. Con mucha igualad en todos los aspectos a tener en cuenta un partido y, no solo en el resultado, los dos equipos se marcharon a los vestuarios. Ya en la segunda parte, el encuentro tuvo menos control, sin embargo, el ritmo por momentos fue más alto con un ida y vuelta de un área a la otra. En el minuto 29, una ofensiva llena de claridad en la circulación finalizó con un disparo al palo de Álex Fuentes y, en el rechace del cuero, Cobarro estuvo atento para anotar el 2-3.

Conejo hizo sus paradas importantes cuando lo atacó Peñíscola en ataque. Con alternancia de intentos, Rahali, en el minuto 33, desvió a la red sorprendiendo a Conejo un tiro exterior de uno de los jugadores locales (3-3). Las fuerzas se equilibraron a pesar de ser uno de esos partidos en los que el cuadro antequerano no dejó de correr, luchar, esforzarse y competir en ningún segundo. Eso propició la recuperación pronta de la ventaja en el marcador. Raúl Canto botó con precisión un córner y Ramón Vargas sacó a relucir su calidad con un lanzamiento de zurda asombroso que se alojó en la escuadra (3-4). Una diana trascendental para trasladar presión a los locales.

Manuel Collado arriesgó con el portero-jugador a falta de cuatro minutos para el final. La defensa del ataque de cinco fue espectacular por parte de los chicos de Moli. Gran desgaste de Cobarro, Alvarito, Óscar y Raúl Canto. La plantilla castellonense no halló el empate. Lo persiguió por medio de varios remates exteriores y lo que sí se produjo fue la sentencia. Alvarito se marchó hacia la portería y, aprovechando la ausencia de portero, y marcó con calma y clase el definitivo 3-5. Un triunfo de mucho valor para el BeSoccer CD UMA Antequera que le permite cerrar la primera vuelta de la competición con 17 puntos. La próxima semana, el sábado 23 de enero, el choque inaugural del segundo tramo de la temporada en la máxima categoría se disputará en la cancha de Palma Futsal.

Ficha técnica

Peñíscola Globeenergy FS: Molina (P), Igor, Walex, Rubén Orzáez © y Bruno Gomes. También jugaron: Mati Starna (P), Iván Rumbo, Tuli, Luciano Gauna, Paniagua, Rahali, David Señoret y Agustín Plaza.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Javi Amorós, Miguel ©, Álex Fuentes y Cobarro. También jugaron: Juan Carlos Torres (P), Nando, Alvarito, David Velasco, Ramón Vargas, Óscar, Raúl Canto y Joaki.

Goles: 1-0 Rubén Orzáez (3'), 2-0 Rubén Orzáez (8'), 2-2 Ramón Vargas (9'), 2-2 Joaki (11), 2-3 Cobarro (29'), 3-3 Rahali (33'), 3-4 Ramón Vargas (36') y 3-5 Alvarito (39').

Árbitros: Antonio N. Rodríguez Villanueva y Alberto Sarabia Eguiluz. Amonestaron a Iván Rumbo, Bruno Gomes y Rubén Orzáez por los locales y a Nando por los visitantes.

Pabellón Municipal de Peñíscola.