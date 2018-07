A Lessort le salen otras ´novias´ tras el interés del Unicaja

No les gusta a los clubes que las negociaciones que mantienen abiertas con los jugadores se filtren a la prensa. Siempre se argumenta que un «chivatazo» a los medios de comunicación puede costar que se rompa una operación «medio hecha». No debería ser el caso del Unicaja y el pívot francés Mathias Lessort, pero lo cierto es que el jugador francés, desde que se hizo público el interés del Unicaja en hacerse con sus servicios, parece que se ha puesto en el escaparate y otros clubes europeos, alguno incluso con plaza para la próxima Euroliga, ha llamado estos últimos días a sus puertas para ver si está o no todavía en el mercado.

En el Unicaja se está a la espera de acontecimientos. Como se informó ayer, el acuerdo con el jugador está hecho y solo falta saber ahora cómo y cuánto hay que pagarle al Estrella Roja para que deje salir a un jugador que todavía tiene allí dos años más de contrato.

El poderoso agente del center francés, Misko Raznatovic, muy bien relacionado con la entidad cajista, trata de mediar para que las partes lleguen a un acuerdo definitivo que ayer, al menos, no se anunció de forma oficial.