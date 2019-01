El nadador olímpico Carlos Peralta, en el Carpena

A pie de cancha, unos metros detrás del banquillo del equipo rival, ocupó un sitio este martes en el Martín Carpena el nadador Carlos Peralta, licenciado en Medicina y que formó parte del servicio de asistencia sanitaria del choque de la Eurocup entre el Unicaja y el Limoges francés.

Peralta, formado en Cerrado Calderón, ha sido la última década uno de los grandes referentes del deporte malagueño con múltiples títulos en los 200 metros mariposa y olímpico en la cita de Río de Janeiro. El nadador explicó su presencia en el Palacio. "Es la primera vez que vengo. Acabo de llegar de Barcelona. He estado entrenando allí con un club hasta el 23 de diciembre. Ahora tengo que sopesar qué hago con mi vida deportiva. En Barcelona estaba con la natación y sacándome un Master de Medicina Deportiva y Gestión Clínica. Ahora me han ofrecido aquí alguna cosa, también algo en Valencia y estoy barajando todas las opciones. He hablado con Xavi Casademont para estar con la Federación Andaluza y estoy con todo en el aire. No sé si entrenar o decantarme ya por la medicina".

El nadador costasoleño acudió como representante del servicio médico que lleva consigo la celebración de un partido como éste de la Eurocup. "Estoy con Medical Service, me pidieron que si podía hacer esto y como es un evento deportivo y a mí lo que me apasiona es la medicina deportiva pues encantado de unir medicina y deporte".

Afortunadamente, Peralta y sus compañeros no tuvieron trabajo en el Carpena y pudieron vivir con tranquilidad la que ha sido segunda victoria del Unicaja en el Top 16 de la Eurocup.