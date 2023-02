Tras conquistar de manera sorprendente la Copa del Rey 2023 celebrada en Badalona, el Unicaja encara a partir de esta semana «lo que resta de temporada» con todavía un par de objetivos en el horizonte: la Liga Endesa y la Basketball Champions League (BCL).

La verdad es que el título copero ha cambiado radicalmente las sensaciones en el equipo y en su entorno. Después de un par de temporadas muy duras, sobre todo la última, en la que el Unicaja no cumplió ninguno de los objetivos mínimos que se planteó, ganar esta Copa supone volver a colocar al equipo en la elite nacional y aumentar las expectativas de cara al futuro próximo.

La temporada 22/23 ya es un éxito. Pase lo que pase de aquí al 30 de junio, el Unicaja ha «salvado» el curso logrando el quinto título de su historia. Pero esta plantilla, lejos de conformismos, quiere más y desde esta semana ya se centra en los dos retos deportivos que tiene por delante: la Liga Endesa y la BCL continental.

El Basquet Girona, este próximo sábado, será el primer rival de los verdes en este esprint final de la Fase Regular de la ACB. El Unicaja está asentado entre los 8 primeros y tiene bien encarrilado el objetivo de estar en las eliminatorias por el título. Los verdes son quintos en la clasificación, con 13 victorias, tres más que el Breogán gallego, que es noveno en la tabla. Quedan 14 jornadas en las que el Unicaja tratará de mantener su privilegiada posición, sin descartar subir un peldaño más en la tabla, alcanzando a Lenovo Tenerife, con 14 victorias ahora, aunque con un partido pendiente contra el Manresa. Acabar cuarto permitiría a los de Ibon Navarro jugar el play off de cuartos de final con ventaja de campo, un objetivo ambicioso, pero que no se puede descartar.

Aunque el gran objetivo que le queda al Unicaja en estos próximos meses es, sin duda, luchar por el título europeo del máximo torneo de la FIBA. El Unicaja tiene los ojos puestos en esta BCL 22/23 y, por ahora, el camino es el adecuado para luchar por todo.

El Unicaja es actualmente quinto en la clasificación de la Liga Endesa y líder del grupo K del Round of 16 de la BCL

Los verdes son líderes de su grupo en el Round of 16 europeo. La próxima semana tendrán un duelo doble (martes y jueves) contra el Galatasaray turco en el que estará en juego afianzar un liderato que puede ser clave en la búsqueda de un puesto entre los 4 mejores en la Final Four del próximo mes de mayo en... ¿Málaga? Parece todo encaminado para que si el Unicaja está en esa finalísima, la cita se dispute en el Palacio Martín Carpena. Un aliciente más para soñar con hacer algo grande en una BCL que «regala» al equipo campeón, no lo olvidemos, un premio económico de 1 millón de euros.

Está claro que el Unicaja y su afición están ante unos meses de emociones fuertes. Lo de Badalona ha sido un momento álgido, pero el objetivo es que no sea el último del curso. Europa está entre ceja y ceja de plantilla y cuerpo técnico. No será fácil, pero tampoco lo era lo de Badalona y...