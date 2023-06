El Unicaja medita incluir a Tyson Carter en el derecho de tanteo... si no cierra su fichaje antes del día 5

La confirmación oficial del fichaje de Tyson Carter por el Unicaja sigue dilatándose. Esto supone que desde el Unicaja Baloncesto se haya valorado la necesidad de incluir al escolta norteamericano en la lista de jugadores sometidos a derecho de tanteo que la ACB publicará el miércoles de la próxima semana, 5 de julio. Una medida que en Los Guindos esperan no tener que ejecutar finalmente porque antes de esa fecha se pueda ya cerrar oficialmente ese acuerdo por dos temporadas entre el escolta americano, pendiente estos días solo de los últimos "flecos".

¿Qué es el derecho de tanteo?

El derecho de tanteo se trata de una norma que permite cada verano a los clubes mantener atados a sus jugadores que acaban contrato. Los nombres que aparecen en esa lista reciben una oferta formal de su club previamente (como es en este caso la que el Unicaja le ha hecho a Carter) y no pueden fichar por ningún otro equipo sin que su equipo de origen tenga la opción de igualar la oferta que reciban de un tercero, para así poder retenerlo.

A partir del miércoles 5 de julio, se abrirá un plazo de casi dos semanas para que los equipos interesados en fichar a jugadores de esa lista presenten sus ofertas. Si definitivamente el jugador en cuestión recibe alguna propuesta, su equipo durante esta pasada temporada tendrá cinco días desde el momento en el que se haga oficial para igualar el 100% del nuevo salario que se le ofrezca.

Un caso peculiar

El caso de Carter es muy peculiar. El Unicaja desde hace dos semanas tiene la palabra del jugador de que seguirá en Málaga. Ha negociado con su agente y también con el Zenit de San Petersburgo, club que tenía sus derechos y al que se le ha pagado una cláusula de salida para liberarlo del contrato que le quedaba con el cuadro ruso. Todo está ok, parece que cada día puede ser el del anuncio oficial... pero sigue sin firmarse el contrato. Y eso es lo que obligará al Unicaja a incluirlo en la lista del tanteo, si es que no hay fumata blanca antes del miércoles.

A pesar de que Carter no es todavía propiedad del Unicaja, al haber jugado en el equipo cajista en calidad de cedido desde el Zenit ruso, en Los Guindos no ven ningún problema para que el Unicaja pueda incluirlo en el derecho de tanteo, sobre todo por tener ya oficializada una oferta formal por el jugador de cara a las dos próximas temporadas. La ACB, en caso de recibir en los próximos días la propuesta del club de Los Guindos de someter a tanteo al jugador, deberá estudiar el caso y dar o no el "ok" a que el Unicaja pueda incluirlo en la lista, que se anunciará el miércoles de la próxima semana.

Will Thomas no estará en la lista del tanteo

Will Thomas, el otro jugador sin contrato de la plantilla de este curso pasado 22/23, no estará en esa lista del derecho de tanteo. En este caso, el Unicaja no puede incluir a Thomas en el tanteo ya que eso obligaría a hacerle una oferta por el mismo sueldo que cobró esta temporada recién terminada, un parámetro económico que el Unicaja no se plantea. En este caso las negociaciones abiertas entre club y jugador son con una oferta a la baja, lo que hace imposible que el Unicaja lo someta a tanteo. De esta manera, Thomas quedará libre para fichar por cualquier otro club a partir de la próxima semana, perdiendo el Unicaja todos sus derechos sobre el ala-pívot de Baltimore.

La cuenta atrás está en marcha. En el club son optimistas y piensan que no será necesario meter a Carter en el tanteo. El anuncio oficial de su fichaje está redactado y esperando solo la luz verde para ser anunciado. Ojalá sea antes del miércoles... por si acaso.