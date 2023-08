Yannick Nzosa, ese pívot por el que todo el mundo suspiraba hace tres años después de brillar en su debut frente al MoraBanc Andorra, volverá a salir cedido del Unicaja. Después de un préstamo deficitario por culpa de las lesiones en el Betis Baloncesto, donde jugó 4 minutos en toda la temporada, vestirá este nuevo curso la camiseta del Movistar Estudiantes. El club cajista y el madrileño hicieron oficial el acuerdo este jueves por el que el congoleño tratará de recuperar su confianza, esta vez en LEB Oro.

Fueron muchos los equipos de Liga Endesa que llamaron a la puerta de Los Guindos para preguntar por Nzosa, algunos con propuestas muy serias. Sin embargo, en el Unicaja tienen muy clara una idea: la proyección del canterano es muy alta, pero necesita minutos para reencontrarse en la pista. Por lo que jugará desde el mes de septiembre en la segunda categoría del baloncesto nacional para volver a recuperar la sombra de lo que fue porque no hay que olvidar que fue drafteado en la NBA -aunque no con los resultados esperados-.

Además, uno de los grandes debe de la cesión será poner punto y final al calvario físico, el gran lastre de los últimos años. Varias lesiones y una operación provocaron que el jugador apenas vistiera durante un partido la camiseta verdiblanca, dejando al técnico excajista Luis Casimiro sin un pívot toda la campaña.

Reencuentro con excajistas

No obstante, no estará solo en esta experiencia estudiantil. Yannick Nzosa volverá a reencontrarse con el malagueño y excajista Francis Alonso, tras su paso por el Bilbao Basket. Además, podría no ser el único, pues también será oficial muy pronto que Carlos Suárez regresará a la que fue su casa para tratar de devolverla a la Liga Endesa.

Un nuevo reto para Yannick Nzosa en el que, si recupera su nivel y consigue tener continuidad sobre la pista, debería ser un jugador diferencial para poner al Estudiantes en los puestos más altos de la tabla de la LEB Oro.