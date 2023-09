Ilimane Diop llegó hace un mes al Unicaja para ejercer de 'temporero' por las bajas de David Kravish y Yankuba Sima. Lo cierto es que nunca es fácil ocupar ese papel con un contrato a corto plazo que tiene una fecha de fin muy definida. Aún más en un equipo como el verde y morado en el que la plantilla -con todos sanos- ya es de 14 jugadores. Sin embargo, el paso del senegalés por Los Guindos ha sido (está siendo) frustrado. Tanto que, si todo sigue su curso, tiene los días contados en la dinámica cajista.

El pívot ha jugado durante toda la pretemporada. Conocía el baloncesto español y el idioma -grandes puntos a su favor para venir-. El reto ahora era acoplarse a un equipo en el que ya todos se conocían, pero en el que le necesitaban para entrenar y competir por las múltiples en el juego interior. No obstante, no solo no ha conseguido adaptarse a las necesidades de juego de la plantilla, sino que su nivel ha estado muy por debajo de lo esperado. Juanma Rodríguez, director deportivo cajista, lo reconocía así este martes en Onda Cero: "Creo que no está dando su mejor versión, hay que ser claro".

El objetivo de Ibon Navarro, desde el primer día, fue darle minutos de descanso a Dylan Osetkowski. En Supercopa, por ejemplo, se ha ido a casi 30 minutos por encuentro. A su suplente, más allá de que estuviera perdido en algunos sistemas como puede ser comprensible, se le ha visto a un ritmo bajo, con baja predisposición a rendir para encontrar en el futuro un contrato con otro equipo y con poco carácter, a veces desganado o incluso apático. De hecho, en la final ante el Real Madrid llegó a entrar en el partido el canterano Baboucar Badji.

Contrato hasta el 30 de septiembre

¿Hasta cuándo estará Ilimane Diop en las filas del Unicaja? Pues el pívot tiene contrato con el club de Los Guindos hasta el 30 de septiembre. Hasta entonces, como mínimo tiene los entrenamientos, pero también podrá contar con la posibilidad de jugar en hasta tres partidos de Liga Endesa: Lenovo Tenerife -día 23-, Casademont Zaragoza -día 27- y Valencia Basket -día 30-.

Todo dependerá de cómo sea la reincorporación de Kravish y Sima. Si alguno de los dos 'center' se reincorpora, el cuerpo técnico tendría que elegir entre Mario Saint-Supéry o el propio Diop para la convocatoria de 12 jugadores -sin importar quién en cuanto a cupos porque ambos lo son-. Ahora bien, si los dos pívots regresaran, regresaría el '12' de gala del Unicaja hasta la vuelta de Augusto Lima.

En definitiva, y si todo sigue su curso, no habrá renovación de contrato. Habrá que esperar a la evolución de los pívots, pero el optimismo que hay con Sima hace pensar que Diop tendrá que buscar un nuevo club a partir del 1 de octubre.