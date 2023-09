La Liga Endesa pone sus ojos en Carter y Osetkowski

La Liga Endesa puede presumir otro año más de una enorme pasarela de estrellas. Regresan jugadores como Facundo Campazzo o Willy Hernangómez y aterrizan en España Jabari Parker y Jahlil Okafor o vigentes campeones del mundo como David Kramer. Sin embargo, en una amplia lista de nombres a seguir, el Unicaja puede presumir de presencia múltiple: Tyson Carter y Dylan Osetkowski. Todos los ojos de la ACB estarán puestos en los dos cajistas.

El club de Los Guindos se plantó el pasado año con 9 fichajes -serían 10 con Yankuba Sima-, pero solo 3 debutantes en el baloncesto español: Kendrick Perry y los dos estadounidenses -los tres máximos anotadores cajistas en Liga el pasado curso-. Lo cierto es que el montenegrino explotó en su año como ‘rookie’. 12.4 puntos, 3.8 asistencias y canastas de absolutamente todos los colores tuvieron un gran impacto en propios y extraños por parte de un jugador que no acusó esa adaptación como debutante.

Las sensaciones no fueron, ni mucho menos, negativas con Carter y Osetkowski. No obstante, es innegable que no tuvieron un rendimiento regular y ese es el salto de calidad -para colocarles ya en el top- que espera la Liga Endesa de dos jugadores que ya saben lo que es jugar Euroliga.

El nombre por excelencia es el de Tyson Carter. En su primera temporada dejó momentos estelares, como la Copa del Rey en la que fue MVP. La gran noticia es que este verano ha demostrado dar un paso adelante. No es el jugador que dejó Málaga tras el play off por el título liguero. Se ha visto en pretemporada y también en Supercopa. Se trata de un talento -25 años- de nivel Euroliga... que tiene contrato con el Unicaja hasta 2025.

Todo apunta a que este va a ser su año de explosión. Conoce la Liga Endesa, ha ganado algo de físico y el cuerpo técnico le ha pedido un paso adelante en cuestiones ofensivas para suplir la baja de Darío Brizuela. Lo tiene todo para brillar: madurez, inteligencia, talento y el contexto necesario.

En la misma situación se encuentra Osetkowski. El californiano -27 años- empezó la pasada temporada como un tiro. Después de pasar por Ratiopharm Ulm y ASVEL Villeurbanne sorprendió a todos. Sin embargo, tuvo picos de juego que le alejaron de aquel inicio. Después de una pretemporada espectacular, ejerciendo como ‘5’, todos los focos están puestos en lo que el cajista puede llegar a ser en esta Liga. ¿Cuántos ala-pívots hay mejores que Osetkowski? Esa es la gran pregunta y la respuesta la tiene el ‘1’ verde y morado.

Kameron Taylor

El único fichaje cajista para la nueva temporada también será uno de los grandes a seguir. Ya lo fue el año pasado para la dirección cajista. Lo reconoció Ibon Navarro, era el nombre elegido por si había una salida en el juego exterior como así sucedió. Sus 14.5 puntos por partido en la temporada regular no pasaron en balde, su defensa tampoco. Pero ahora tendrá que atravesar un proceso de encontrar un nuevo rol con sus nuevos compañeros.

Así que las expectativas vuelven a ser un año más muy grandes. Talento hay a raduales en el Unicaja. Sin embargo, parece que todos los focos van a estar puestos en Carter y Osetkowski.