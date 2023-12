Han tenido que pasar 9 años para volver a estar aquí, pero qué bien sienta estar de nuevo entre los más grandes. Será muy importante el botín que hayan conseguido muchos españoles con el gordo de la Lotería de Navidad este 22 de diciembre, pero lo que ha conseguido el Unicaja en Murcia tiene un valor incalculable. El equipo de Ibon Navarro arrasó contra el UCAM (65-88) y ya tiene en su mano el primer gran éxito del curso: ¡¡ser cabeza de serie en la Copa del Rey de Málaga de 2024!!

¿Inesperado? Con el paso del tiempo no, pero merecido más que nunca porque no hay equipo en la Liga Endesa que consiga ganarle a este grupo de 14 jugadores que se 'comen' la pista cada día. Lo intentó el conjunto universitario, pero el Unicaja es ese león que, con un objetivo entre ceja y ceja, resulta imparable. Va a seguir una semana más como segundo clasificado y en febrero estará entre los cuatro favoritos para la Copa porque se lo ha ganado cada día.

11 victorias seguidas en ACB

Eso sí, esta victoria no solo trae la primera gran sonrisa con la Copa, sino que hay más. El Unicaja 23/24 de Ibon Navarro ha igualado la mejor racha que ostentaba en Liga Endesa el conjunto cajista, con Sergio Scariolo a la cabeza, de 11 victorias seguidas. Aquella acabó con el primer título de la ACB para los de verde y morado. ¿Qué deparará 2024? Habrá que verlo, pero lo que nadie nos va a quitar es todo lo que nos está haciendo vivir este equipo.

El partido fue brillante desde el primer segundo. Desde el punto de vista táctico, de hecho, se pareció incluso a uno de play off y ahí la victoria fue siempre para los de Ibon Navarro. Mención aparte del resultado, que bien lo merece, el Unicaja lo ganó todo: saltó más para tapar los huecos, capturó más rebotes, trabajó más y, sobre todo, quiso con todas sus fuerzas ser cabeza de serie. Tan simple y tan complicado.

Paseo triunfal

A pesar de que el encuentro acabó siendo un paseo, los dos equipos reflejaron desde el primer segundo todo lo que había en juego y ahí salieron los mejores. Cogió la batuta Perry (7-13) y trabajó incansablemente Taylor para marcar el nivel físico del encuentro. El Unicaja dominó desde el acierto y dejando al UCAM en porcentajes paupérrimos (2/15) en la enésima demostración de lo bueno que es este equipo en su conjunto por encima de cualquier individualidad (11-20).

A partir de ahí, el partido entró en una fase algo bronca. Sin embargo, fueron los malagueños los que pusieron los puntos y la mayor ventaja hasta ese momento: 19-35. Estaba siendo como bailar entre las nubes. El equipo voló con Kalinoski y levantó la muralla con Alberto. Eso sí, muy claro el gran reflejo del segundo cuarto: 16 tiros libres lanzados con dos antideportivas. ¿Se dejó amedrentar el Unicaja? Ni mucho menos, 27-44 al descanso. Mucho camino recorrido, pero no definitivo.

No iba a dejar de intentarlo el Murcia. Se aferraron los locales a Hakanson, pero es que a los verdes les funcionaba todo. No necesitaba un superhéroe concreto. Los tenía a todos enchufados. Habría casi que dedicar una noticia concreta a cada cajista. ¿Kameron Taylor? ¿Carter? No encontró nada Sito Alonso que les pudiera parar. Ni 'small ball' ni quintetos grandes. Absolutamente nada.

Quedaban 10 minutos por delante, pero historia ya no había ninguna. El Unicaja había ganado y el UCAM iba a tener que luchar por ser cabeza de serie en las dos últimas jornadas. El objetivo ahora era no dejarse ir para endosar una buena diferencia a un rival directo y sumar muy a favor en el average. Y así ocurrió. Nadie bajó los brazos, se mantuvo la intensidad. Atrás queda ese conato de confrontación. Ganó el baloncesto y lo mereció siempre el mejor.

Barça, el próximo gran reto

Con el pase a la Copa del Rey como cabeza de serie ya certificado, el Unicaja podrá disfrutar de las fiestas navideñas. Aunque no por mucho porque el calendario de la Liga Endesa le tiene preparado un gran reto: el Barça. Será un partido muy importante porque se van a jugar el estar también en el sorteo de los favoritos para el torneo del k.o. Sin embargo, el 27 de diciembre es mucho más que eso: un lleno asegurado en el Carpena y un último baile para cerrar un histórico 2023.