Darío Brizuela, uno de los jugadores más queridos por la afición del Unicaja en las últimas temporadas, regresa este miércoles al Martín Carpena. El escolta donostiarra vistió la camiseta verde durante las últimas cuatro campañas y ahora pisará por primera vez el Palacio de los Deportes desde su salida el pasado verano con una indumentaria rival.

El jugador vasco abandonó la disciplina del club de Los Guindos este pasado verano, previo pago de su cláusula de rescisión. Brizuela renovó meses antes y gracias a ese acuerdo el Unicaja pudo ingresar 1,2 millones de euros por su salida al cuadro culé. La ‘mamba vasca’ se marchó bien de la entidad cajista, dejando una importante suma de dinero y despidiéndose en condiciones de la que considera una de sus casas, así que se espera un gran recibimiento para él este miércoles cuando pocos minutos antes del partido contra los azulgrana suene su nombre por la megafonía del Martín Carpena, durante la presentación de los equipos.

Brizuela formó parte de un Unicaja campeón, el que consiguió la temporada pasada el título de la Copa del Rey, y además consiguió dejar una gran impronta en el club, la afición y en el vestuario. Era uno de los jugadores más queridos, pasando de lo deportivo a lo personal por la situación complicada que vivió a nivel familiar el curso pasado, pero los objetivos en su carrera deportiva acabaron separando su camino y el del Unicaja.

«El mejor recuerdo que tengo, además de lo deportivo, es mi hijo. Mi hijo va a saber que es de Málaga. Siempre me voy a acordar de estos años. Málaga nos ha ayudado a ser mejores personas. Los amigos me los llevo para toda la vida. Deportivamente ha sido fácil porque es un paso que todo jugador de baloncesto quiere dar. Fue una decisión larga porque la felicidad en Málaga no sé si la vamos a replicar», dijo un Brizuela emocionado en su rueda de prensa de despedida, acompañado por el presidente Antonio Jesús López Nieto.

Adaptación al Barça

Darío Brizuela vive su primera temporada en el Barça, dentro de una plantilla plagada de estrellas en la que cuenta con un rol diferente al que tenía en el Unicaja. Su adaptación no está siendo fácil, aunque en las últimas semanas está consiguiendo aportar más y se empieza a ver algo del Brizuela que maravilló en el Unicaja.

En lo deportivo es un año difícil para él. Tiene que conseguir hacer una buena segunda parte de temporada para garantizarse su participación en el Preolímpico con la selección española de Sergio Scariolo y, si se consigue la clasificación, estar presente en el cita olímpica del próximo verano en París.

Vuelve a Brizuela a Málaga, vuelve la ‘mamba vasca’ a la que fue su casa durante cuatro años y en la que consiguió levantar una Copa del Rey. Seguro que el Martín Carpena estará a la altura, como es habitual, para darle el recibimiento que merece.