Así es y así juega el Tofas Bursa, primer rival del Unicaja en el Round of 16 de la BCL

El Tofas Bursa de Turquía visita este miércoles el Palacio Martín Carpena en el arranque del Round of 16 de la Basketball Champions League. El equipo turco llega a Málaga con una plantilla eminentemente ofensiva, con mucho talento, sobre todo en sus jugadores norteamericanos, pero con una anarquía en su juego que les hace tan peligrosos como imprevisibles.

El Tofas es un equipo dominado por Winston y Denmon en el perímetro, además de Wiley por dentro. Ellos son los que marcan la capacidad ofensiva de los otomanos. Otra de sus claves es que cuenta con muchos jugadores polivalentes. Hay varios que pueden jugar en varias posiciones distintas y eso les hace un equipo complicado de defender.

El equipo entrenado por Orhun Ene es undécimo en su liga, con 7 victorias y 10 derrotas. En la BCL se clasificaron para esta segunda fase tras eliminar en el play in, con desventaja de campo, al Paok de Salónica griego, en un cruce que se decidió en el tercer partido y en el que ningún equipo fue capaz de ganar en su propia cancha.

Estos son los jugadores que forman la plantilla del Tofas Bursa 23/24:

Cassius Winston Base

Su base titular. Uno de sus jugadores con más minutos por partido. Muy anotador, sobre todo penetrador, aunque también tira mucho de 3. Muy agresivo de cara al aro. Muy rápido. Tiene mucha libertad para hacer su juego y mucha confianza de su entrenador. Es el mejor asistente de su equipo. Muy hábil para jugar el bloqueo y continuación.

Casius Winston. / BCL

Ozgur Cengiz Base

Jugador turco sin mucha presencia en la rotación. Base que sale del banquillo.Se dedica a pasar el balón, penetra para doblarla. Es buen tirador, pero no se prodiga mucho.

Marcus Denmon Escolta

No empezó la temporada en el equipo. Lleva solo 5 partidos. Es un anotador. Aunque en su carrera no ha sido un especialista en el tiro, en el Tofas está tirando mucho de 3 y con buenos porcentajes. Otro jugador con habilidad para la penetración. Es importantísimo en ataque para el Tofas porque promedia 15 puntos por partido.

Caleb Homesley Escolta

Jugador zurdo con mucho talento. Hace muchos tiros, tanto de 3 como de 2. Lanza casi 7 triples por partido, que hay que unir a sus penetraciones con la mano izquierda. Muy agresivo. Es un jugador muy completo, que ha jugado con ellos hasta en 4 posiciones distintas, en todas menos en la de pívot. Se perdió los dos últimos partidos del play in por enfermedad, pero lo normal es que este miércoles sí juegue en el Carpena. Hace tiros importantes.

Caleb Homesley. / BCL

Omar Prewitt Alero

Jugador con muy buen tiro. En realidad es bastante completo para jugar tanto de escolta como de alero. Tiene un perfil más ofensivo que defensivo, como la mayor parte de sus compañeros. Buen tirador de 3 puntos. Se coloca en posición, espera el pase del compañero y se tira el triple. También puede hacerlo tras bote a mano derecha. Un poquito blandito, pero un veterano de la liga turca.

Mustafa Kurtuldum Alero

Jugador joven. Rotación exterior saliendo desde el banquillo. No juega mucho, pero si sale este miércoles habrá que tener cuidado con su tiro exterior.

JJ O’Brien Alero

Jugador muy importante para ellos. Polivalente. Puede jugar de alero y también de ala-pívot. Tiene buen porcentaje en los lanzamientos de 3, pero realmente no tira mucho. Lo mejor que hace es acercarse a la canasta de espaldas. Si va de cara, no es nada rápido, pero tiene mucho control, domina el tempo y hace daño. Penetra lento y de repente se da la vuelta y juega de espaldas. Peligroso con sus tiros a media distancia. Sabe jugar muy bien, utiliza las fintas para crearse espacio... Veterano y peligroso. Muy importante en el esquema del Tofas. Si le defiende un jugador más pequeño, optará por jugar de espaldas. Si le defiende un grande, irá de cara.

JJ O'Brien. / BCL

Tolga Gecim Ala-Pívot

De los turcos que juegan más en el equipo. Tiene talento. Puede jugar también de alero y de ala-pívot. Siendo buen tirador y alto, es capaz de poner el balón en el suelo, jugar bloqueo y continuación, penetrar... Buen complemento para ellos. Juega mucho más en la liga turca que en la Champions, pero es su jugador nacional con más presencia en la rotación del Tofas en la competición FIBA.

Zeljko Sakic Ala-Pívot

Exjugador de la Liga Endesa en el Manresa. Jugador con mucha experiencia, intenta sacar faltas. Le falta ya velocidad. Busca contactos y suele encontrar premio porque es de los jugadores del equipo que va más veces a la línea del tiro libre. Tiene un porcentaje de 3 decente. Sabe jugar en el poste bajo y pasa muy bien desde ahí. Le falta físico, pero le sobra veteranía.

Luke Maye Ala-Pívot

Ex Manresa y exGranada. Parece que le falta tanto forma física como confianza en su juego. Hay partidos en los que no tiene mucha presencia, lo que indica que su entrenador no tiene mucha fe en él. Jugador eminentemente ofensivo, con un gran tiro de 3. Buen reboteador ofensivo. Rápido en el contraataque.

Austin Wiley Pívot

Un pívot dominante en la BCL. De los mejores «5» que hay en esta competición. Gran reboteador ofensivo, gran físico. Muy ágil para tocar balones y para jugar por encima del aro. Muy móvil. Muy buen taponador. Domina en la zona.

Austin Wiley / BCL

Ege Demir Pívot

Su pívot suplente. No juega mucho. De hecho, cuando descansa Wiley, muchas veces son Sakic o Maye los que juegan de «center» antes de darle minutos a Demir. Tiene aspecto de «bicho» físicamente, pero lateralmente y en defensa no cumple. Buen finalizador en el bloqueo y continuación. Atrás, justito.