Ben McLemore pide perdón por su incidente con la Policía antes de jugar contra el Unicaja

El estadounidense Ben McLemore pidió perdón a los aficionados del Río Breogán después de ser denunciado por conducir ebrio y enfrentarse a los agentes de la Policía Local de Lugo: "He cometido un error del que no me siento orgulloso. Ahora, más que nunca, mi deseo es seguir ayudando a mis compañeros y al club", asegura el jugador breoganista en un comunicado.

El escolta de Misuri, una pieza fundamental en el juego del equipo dirigido por Veljko Mrsic, espera "aprender de este fallo" para dar "el ejemplo adecuado" a todos los que creen en él, "especialmente a los más pequeños", en declaraciones facilitadas por la Agencia EFE.

Fichaje de invierno

"Pido mis sinceras disculpas y pido que nadie dude de que daré lo mejor de mí para ayudar a conseguir los objetivos que todos queremos", insistió McLemore, fichado a finales de diciembre para suplir la marcha de Justin Anderson al Valencia Basket.

Ben McLemore es una de las apuestas del Breogán para no descender a la LEB Oro. / ACBPhoto

Ben McLemore fue denunciado por los agentes de la Policía Local la madrugada del pasado jueves por conducir su vehículo con "evidentes síntomas de embriaguez", negarse a realizar la prueba de alcoholemia y mostrar una actitud agresiva con los agentes, según recoge el acta policial.

Apto para jugar contra el Unicaja

El jugador no se entrenó con sus compañeros el jueves en la doble sesión que preparó Mrsic de cara al choque liguero de este sábado contra el Unicaja (18 horas), pero sí trabajó el viernes, por lo que salvo que su técnico estime lo contrario, podrá jugar contra el equipo Ibon Navarro.