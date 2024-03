Breogán-Unicaja: Examen en el infierno celeste

El Unicaja, flamante segundo clasificado de la Liga Endesa, visita este sábado (18 horas) al Breogán de Lugo, penúltimo de la clasificación. Dicho así, con los fríos números en la mano, parece un partido muy fácil. De los que se ganan casi sin bajarse del avión. Pero... nada de nada. El equipo verde y morado tendrá este fin de semana en el Pazo dos Deportes lucense un exigente reto en una cita «trampa» en la caldera celeste del Breogán de Veljko Mrsic. El rival está en una situación liguera límite y necesita victorias ¡ya! para salir de la zona roja de la clasificación. Así que el que espere 40 minutos cómodos...¡Cuidadito!

Ambiente de lujo en Lugo

En el «Breo» son conscientes de que los partidos que les quedan en Lugo serán decisivos para salvar la categoría. Durante los últimos días se ha trabajado a través de las redes sociales para crear un ambiente de gala este sábado en el Pazo. Se ha pedido a los aficionados que media hora antes de empezar el partido llenen ya los 5.310 asientos de la grada. Se habla de un «infierno celeste» que no pare de animar a su equipo para superar al Unicaja.

Los verdes viajaron a Lugo con la baja de Augusto Lima, que está a punto de ser papá, y con la duda de Tyler Kalinoski, aquejado de problemas estomacales, pero que se subió al avión para desplazarse con sus compañeros hasta Galicia. Una pena, eso sí, que el alero americano no esté en las mejores condiciones justo el fin de semana que el equipo visita Lugo, su primera «casa» cuando llegó a España. La afición breoganista seguro que hará con él una excepción y lo recibirá con honores de casi un héroe. Como si fuera todavía uno de los suyos. Así lo hicieron la temporada pasada y seguro que se repetirá esa imagen antes de que arranque el partido este sábado.

El Pazo estará a reventar. / @PenhaBreogan

Muchos cambios en el Breogán

El equipo verde y morado se encontrará allí a un Breogán muy distinto al que visitó Málaga en la primera vuelta. McLemore (14,3 puntos, 2,5 rebotes en 8 partidos), Gray (9 puntos en su debut la pasada jornada frente al Joventut) y Sakho (4,2 puntos y 2,2 rebotes en 5 partidos) son tres potentes caras nuevas que obligarán al Unicaja a un sobreesfuerzo para seguir optando al liderato de la Liga Endesa.

McLemore, Sakho y Gray, los tres últimos fichajes del Breogán. / ACBPhoto

Incidente de McLemore

Habrá que ver qué pasa, eso sí, con McLemore, que tuvo un incidente la madrugada del miércoles al jueves con la Policía Local de Lugo, al conducir su vehículo con supuestos síntomas de embriaguez y no querer someterse a un control de alcoholemia. El jugador no se entrenó el jueves con sus compañeros, pero este viernes sí que lo hizo a la espera de ver qué ocurre con la denuncia que se le ha interpuesto. ¿Lo castigará su club a no jugar contra el Unicaja?...

A esas tres caras nuevas se les suman el base Sergi García (8,3 puntos, 3,5 asistencias, 2,9 rebotes), los aleros Stefan Momirov (9,6 puntos, 3,1 rebotes) y Matas Jogela (8 puntos, 3,4 rebotes), el ala-pívot Martynas Sajus (7,8 puntos, 3,9 rebotes), el pívot Juan Fernández (8 puntos, 4,6 rebotes) y la intendencia de los hermanos Sergi (6,1 puntos, 3,6 asistencias, 2,1 rebotes) y Erik Quintela (2,6 puntos, 1,6 rebotes).

A nivel colectivo, la plantilla del Río Breogán se caracteriza por su alto nivel físico e intensidad, lo que les lleva a ser el tercer mejor equipo de la Liga Endesa en rebotes ofensivos (11,39); y el cuarto en tapones (3,48), en tiros libres anotados (15,87) y en faltas recibidas (21,04).

El Unicaja sigue segundo de la Liga Endesa. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Buen momento cajista

El Unicaja parece que llega a este partido en buen momento. Dos victorias tras la Copa. Sufrida la del fin de semana contra el Surne Bilbao Basket y muy contundente la intersemanal europea frente al SIG Strasbourg. Ibon Navarro tiene al equipo «enchufado» y el objetivo es sumar un triunfo más que impida al Barça acercarse y que meta presión al Real Madrid en la lucha por el liderato.

La cita será a las 18 horas, con Movistar Deportes en directo y será dirigida por Luis Miguel Castillo, Alfonso Olivares y Andrés Fernández Carretero. El Unicaja quiere seguir sumando. No lo tendrá fácil, pero tampoco el Breogán.