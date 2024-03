El nuevo Breogán de McLemore, Sakho y Rob Gray

El Unicaja visita este sábado a las 18 horas al Breogán de Lugo, en un partido de Liga Endesa en el que los verdes se encontrarán al otro lado de la pista a un rival muy cambiado respecto al que perdió en Málaga 87-70 el pasado 28 de octubre, en el choque liguero de la primera vuelta jugado en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

No estarán esta vez ni Albert Ventura ni Conner Frankamp ni Mouhamet Diouf. En cambio, el Unicaja tendrá como rivales vestidos de celeste a Ben McLemore, Jordan Sakho y Rob Gray. Tres jugadores que han acudido estas últimas semanas a la llamada desesperada de Veljko Mrsic para tratar de sacar al «Breo» de la zona de descenso a la Liga LEB Oro.

Ben McLemore, ex del AEK de Atenas, lleva ya 8 partidos de breoganista. Sakho, ex del UCAM, suma 5 choques con la escuadra lucense y Gray, ex del Monaco, entre otros equipos, debutó el pasado fin de semana en la derrota del Breogán en la pista del Joventut.

Ben McLemore

Es evidente que el «nuevo» Breogán ha ganado en talento. Ben McLemore (Saint Louis, Missouri, 11 de febrero de 1993) es un escolta de 1,96 metros elegido en séptima posición en la primera ronda del Draft de la NBA del 2013 por Sacramento Kings. En total ha disputado 556 partidos en la NBA, siendo titular en 267 de ellos, con unos promedios de 22,5 minutos, 9 puntos y 2,3 rebotes por encuentro.

Empezó la temporada con Joan Plaza en Atenas y sorprendió mucho su fichaje por el Breogán, sobre todo porque los griegos todavía estaban entonces con opciones serias en la Basketball Champions League de la que precisamente esta semana han quedado ya eliminados de forma matemática.

Es «un escolta con gran capacidad anotadora, buen tirador, atlético y rápido en la cancha con talento para anotar tanto desde larga distancia como en penetración», según lo definió su propio equipo al anunciar su fichaje.

Ben McLemore. / ACBPhoto

Rob Gray

Por su parte, Rob Gray procede del Prometey ucraniano, en el que ha promediado un total de 12,9 puntos, 2,5 rebotes y 2,6 asistencias en liga, y 6,8 puntos y 1,6 asistencias en Eurocup. De él dijo el Breogán que «se trata de un jugador con personalidad y experiencia en Europa, muy rápido, buen manejador y con gran capacidad de anotación». La afición del Unicaja lo recordará porque en su etapa en el AS Monaco fue un martirio para la defensa verde en el Top 16 de la Eurocup 2020/2021, anotando 24 y 10 puntos en los dos partidos jugados por los cajistas contra el equipo del Principado.

Rob Gray. / ACBPhoto

Jordan Sakho

Jordan Sakho es el más conocido de los tres porque hasta hace solo unas semanas jugaba en el UCAM de Murcia, equipo con el que se ha enfrentado esta misma temporada dos veces al Unicaja, una en la Supercopa Endesa y otra en el partido de la primera vuelta liguera jugado por Unicaja y UCAM en el Palacio de los Deportes de Murcia. Es un pívot tosco, que da un mayor poderío físico al juego interior de los gallegos.

Jordan Sakho. / ACBPhoto

Fichas casi agotadas

Estos tres últimos movimientos suponen que el Breogán lleve ya tramitadas19 fichas ACB esta temporada. Los 19 movimientos hasta la fecha del Río Breogán son las altas de Anthony Polite, Matej Rudan, Ben McLemore, Matas Jogela, Stefan Momirov, Sergi García, Jordan Sakho, Martynas Sajus, Juan Fernández, Erik Quintela, Mouhamet Diouf, Sergi Quintela, Toni Nakic y Rob Gray y las bajas de Albert Ventura, Conner Frankamp, Justin Anderson, Dimitrios Agravanis y Zan Sisko.

Los lucenses están al límite de lo permitido por la ACB, que este pasado verano cambió su normativa a este respecto. Y es que a partir de este curso, y teniendo siempre en cuenta un máximo de 12 jugadores inscritos para los partidos de la ACB al mismo tiempo, se podrán realizar movimientos ilimitados, estableciéndose un máximo de 20 jugadores que un club puede llegar a inscribir durante toda la temporada. Ese tope no afecta a los jugadores propios de categorías inferiores y vinculados.

O sea, que el Breogán, pase lo que pase de aquí al final de la Liga Regular, solo podrá hacer un fichaje más, que sería el alta número 20 de la temporada 2023/2024.