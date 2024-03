El Unicaja cae de pie y con polémica ante el Real Madrid (81-87)

Lo tuvo el Unicaja en su mano... y se lo quitaron. Bien es cierto que podría haber jugado mejor el último minuto con parcial de 0-9 en contra, como lo hizo frente al Tofas Bursa, pero se acabó llevando el partido el Real Madrid (81-87) con la inestimable ayuda de los árbitros. Estuvo en la mano y se vio tan cerca que la desilusión fue palpable. Sin embargo, hay muchas razones para afrontar las 9 jornadas que quedan con mucha ilusión.

Se enfrentaban los dos mejores equipos de la Liga Endesa según la clasificación con el liderato en juego y pocos partidos de tal nivel se han podido ver esta temporada. Tan pocos como que la intensidad fue digna de un encuentro de play off: largo, con mucha garra, intenso y con un final apretado. A lo que nos ha acostumbrado esta plantilla ante cualquier rival y comiendo en la mesa de los mejores equipos.

Plantilla mermada

Por mucho que el Unicaja ya sepa lo que es ganarle al Madrid esta temporada, necesitaba un día perfecto para volver a repetirlo. El rebote y el triple, para todos los equipos de Europa, siempre han sido cuestiones fundamentales para pelearle el triunfo ante un equipo de la talla de los de Chus Mateo y ahí hubo grandes diferencias. También, por ejemplo, en el hecho de que Poirier y Tavares se marcharan del Carpena sin faltas, por ejemplo. O Campazzo, que podría haber sido expulsado por dos faltas antideportivas. O la falta no señalada a Carter en los últimos segundos. Y así...

Osetkowski volvió a brillar con 20 puntos. / Álex Zea

No fue fácil hacerlo sin dos jugadores esenciales para el funcionamiento de este equipo. Djedovic fue el descarte por unas molestias en el tobillo y Perry pudo jugar apenas unos segundos por un espasmo muscular en la zona lumbar. No obstante, faltan adjetivos para describir a un jugador como Osetkowski, en otro partido espectacular de 20 puntos.

Parecía ser una tarde triunfal en Málaga con un Osetkowski brillante (8 puntos), pero el Real Madrid encontró de inicio muchas más armas con las que luchar. Tardó el Unicaja 5 minutos y medio en sumar por medio de alguien que no fuera el californiano, pero los blancos estaban un punto por encima en ataque. Frenó Ibon Navarro con tiempo muerto el 10-20 y causó efecto en la pista y en las gradas. Dos antideportivas mediante, y con un Taylor aficionado a maravillar en los últimos minutos, 19-24.

No conseguían los de Ibon Navarro encadenar dos acciones buenas consecutivas en ataque y eso, ante unos suplentes blancos que sí estuvieron efectivos, no se perdona (23-33). El partido entró en un caos eterno, sobre todo eterno. El Unicaja se sobrepuso a distintas circunstancias, pero siempre aparecían otras. No eran suficientes Taylor, Osetkowski y Carter. Campazzo lo enfrió todo con un triple sobre la bocina (40-48). 52 minutos de primera parte.

Resurrección cajista sin final feliz

La buena noticia es que esta historia ya se había vivido en el WiZink Center. Lo sabía el Madrid, al que le empezó a temblar la mano. Lo sabía el Carpena, que empezó a rugir. Y lo sabía el Unicaja, que en cuatro minutos mágicos puso el 52-50 con Alberto Díaz como director en el frente. Estalló el encuentro y también el californiano con tres triples que asentaron la igualdad en el marcador. Ya era otro partido. Uno de tú a tú. Había que contener a Musa, pero ellos también tenían otras muchas preocupaciones (64-64).

Carter y Campazzo tuvieron una acción polémica en el último minuto. / Álex Zea

Una de ellas fue Sima. En un abrir y cerrar de ojos se fue a los 10 puntos, vitales para abrazar la ventaja a favor que se fue a 3.43 del final (74-76). Tres tiros libres de Kalinoski y una canasta de Alberto hicieron otra vez soñar (79-78), y fue Kravish el que levantó a los 10.681 aficionados. Musa calmó la euforia (81-81) y el arbitraje hizo el resto. Las opciones y fueron nulas, se perdió un balón y el Madrid hizo suya la victoria por 6 puntos (81-87). Habrá que tirar del average general en caso general.

Cholet, próxima cita

El Unicaja vuelve a poner este martes el foco en la Basketball Champions League, pero lo hará por última vez en el Round of 16. El Cholet visita el Martín Carpena con la única bala de la victoria -y esperar al Tofas Bursa- para poder estar clasificado en los cuartos de final. Un trámite que los cajistas evitan sin tener nada en juego y con toda la atención puesta en el sorteo del próximo día 21, cuando se conocerá el rival previo a estar en esa ansiada Final Four.