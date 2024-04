BAXI Manresa-Unicaja: el Nou Congost marca el camino final

La Liga Endesa ya se ha adentrado en sus últimas siete jornadas. Es difícil recordar un final tan plácido para el Unicaja con los objetivos obligatorios prácticamente cumplidos y con ilusiones al alcance de la mano -ni qué decir en los años más recientes-, pero lo cierto es que el camino que se avecina en estas semanas va a ser tan bonito como emocionante. La dirección la va a marcar el Nou Congost este domingo (12.30 horas/Movistar) con el BAXI Manresa-Unicaja.

Con parte de los pensamientos enfocados en ese encuentro del martes ante el Promitheas para cerrar la Final Four de la Basketball Champions League, la Liga Endesa no le va a dar ni un solo respiro a los cajistas. Al margen del conjunto del Bagés, quedan por delante Baskonia, Lenovo Tenerife UCAM Murcia, Barça y Zunder Palencia en una traca final impresionante. La buena noticia es que el encuentro ante los de Pedro Martínez lo podría dejar todo encarrilado o incluso sentenciado.

Jornada de muchas horas

Las cuentas son muy sencillas. Una victoria del Unicaja ante el BAXI Manresa firmaría matemáticamente la plaza de play off en la lucha por el título de la Liga Endesa. También podría darse en caso de tropiezo, aunque habría que esperar otros resultados, el del Valencia-Baskonia. Los malagueños necesitaría una derrota de los vitorianos, que vienen de un sobreesfuerzo impresionante para superar al Madrid en Euroliga. Aunque no es que su rival esté demasiado mejor con Mumbrú ya cesado.

Imagen del Unicaja-BAXI Manresa de la primera vuelta. / ACBPHOTO/M.POZO

No obstante, no son los únicos objetivos a los que aspira la plantilla verde y morada esta semana. El Unicaja ya no solo mira hacia abajo para cerrar un objetivo a seis jornadas del final. Puede permitirse el lujo y el honor de mirar hacia arriba, hacia el liderato. La condición indispensable es ganar en el Nou Congost.

A partir de ahí, tocará de nuevo esperar al Barça-Madrid que traerá buenas noticias en cualquiera de los casos. Si los locales vencen, el club de Los Guindos será el nuevo líder de la Liga Endesa gracias al average de la clasificación general. Pero atención porque si ganan los blancos, los de Ibon Navarro podrían dejar la tercera plaza a 4 ó 5 victorias de distancia -en función de su resultado- a seis jornadas del final de la temporada regular.

En todo caso, para ello hay que aguantar. Hay otras decisiones más importantes que tomar antes como es el descarte cajista. A favor del cuerpo técnico juega que puede ser cualquier jugador sin importar su nacionalidad. Habrá que ver si Djedovic se ha recuperado al 100% o si se decide por dejar fuera a alguien de la plantilla pensando más en la BCL.

El Manresa, en plena racha

También tiene mucho en juego el equipo de Pedro Martínez, que quiere ganar -después de hacerlo en el WiZink Center- para seguir en puestos de play off y razones tienen porque son muchos los focos a vigilar: Devin Robinson (14,1 puntos, 5,7 rebotes, 15,9 de valoración), Brancou Badio (13,6 puntos, 2,8 rebotes, 2,6 asistencias, 11,9 de valoración) y Dani Pérez (8 puntos, 5,6 asistencias, 2 rebotes) son los grandes peligros.

A partir de ahí, complementan a la perfección Brandon Taylor (9,7 puntos, 3,2 asistencias), Martinas Geben (7,7 puntos, 3,9 rebotes), Dani García (5,8 puntos, 3,5 asistencias), Marcis Steinbergs (7,3 puntos, 3,3 rebotes), Travante Williams (6,5 puntos, 3,1 rebotes) o Musa Sagnia (5 puntos, 4 rebotes).

Del resultado ya hablaremos cuando acabe el partido, pero lo que no va a faltar es diversión en la batalla táctica que van a plantear Pedro Martínez e Ibon Navarro. Con ello, juego en equipo, intensidad, vértigo... Todo lo necesario para disfrutar de una mañana de baloncesto y esperar a lo que ocurra por la tarde.