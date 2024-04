Ibon Navarro: “Tenemos que tener cuidado, el Promitheas es un equipo peligroso”

El Unicaja viajó directamente desde Manresa a Grecia este domingo. Desde tierras helenas, Ibon Navarro analizó el duelo del martes en Patras, ante el Promitheas, en el que el Unicaja podrá conseguir el pase oficial para la Final Four de la BCL de Belgrado en caso de repetir triunfo contra el equipo heleno.

El técnico cajista avisó de los problemas que puede plantear el conjunto griego: “Ellos han encontrado la manera de jugar contra nosotros, de competir y de poder ganarnos. No estoy seguro de qué partido vamos a ver. Vamos a intentar centrarnos en que nuestros momentos malos no sean como los que tuvimos en la segunda parte del primer partido, especialmente en el tercer cuarto”, dijo Navarro en sus primeras declaraciones desde que el Unicaja es líder de la Liga Endesa.

Rebote, factor clave

Para el entrenador verde, “el control del rebote en nuestra canasta debe ser clave para volver a tener el ritmo y no darles segundas opciones, algo que no conseguimos controlar en ese tercer cuarto del partido en casa. Vamos a ver el impacto que puede tener Hamilton (último fichaje del equipo griego), que este fin de semana hizo un buen partido con 15 puntos, siendo el máximo anotador del equipo. Hay que intentar jugar nuestro partido, sabiendo que ya conocemos sus puntos fuertes y que debemos de tener cuidado porque es un equipo peligroso”.

Cuestionado sobre cómo afrontan el choque, Ibon Navarro expuso: “Sabemos que tenemos un partido más en casa en caso de que no consigamos la victoria, pero seguro que será un partido con tensión. También nuestro calendario en la Liga Endesa va a seguir estando complicado, con un partido contra Baskonia en esa semana. Tenemos que intentar ganar mañana, pero no es tanto pensar en el resultado sino en lo que tenemos que hacer. Hay que centrarse en cómo tenemos que hacer las cosas para poder ser competitivos y poder ganar, luego igual son cuestión de detalles, pero vamos a intentar estar centrados en lo que tenemos que hacer”.

Por último, sobre el estado físico de Dylan Osetkowski, que no pudo jugar en Manresa por una indisposición, desveló que “hemos estado esperando a ver si se encontraba mejor. Lo está, pero el viaje desde Málaga es complicado. Iba a llegar aquí tarde y él lleva desde el viernes sin estar con el equipo y no iba a estar al 100%, así que preferimos tener a los 12 jugadores disponibles al 100% que traer a Dylan, que no esté bien y que tengamos que descartar a otro jugador que seguramente esté con más energía. Aparte, ya hemos visto en el caso de Djedovic que, aunque ha vuelto, todavía está con problemas a la hora de comer y es posible que Dylan esté así unos días. Entonces hemos decidido que no venga”, finalizó.