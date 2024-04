Barreiro: "Estamos haciendo un buen año y ahora hay que demostrarlo"

Jonathan Barreiro fue uno de los protagonistas en el primer entrenamiento del Unicaja en la pista auxiliar del Belgrado Arena. El equipo cajista ya trabaja en tierras serbias, tras aterrizar este martes, y fue el encargado de comparecer ante los medios para calibrar sensaciones a escasos dos días del comienzo de la Final Four.

"Teníamos ganas de tener la primera toma de contacto. Fuimos los primeros en llegar y era importante coger sensaciones. El equipo está feliz y con ganas de empezar ya", aseguró el alero gallego a lo que añadió: "Lo veo yo y todos. El equipo está ilusionado por este momento. Al final, para nosotros es algo muy importante, luchamos toda la temporada para estar aquí. Llevamos un buen año, pero se decide todo el viernes. Con ganas y, sobre todo, centrados".

No es nuevo el Unicaja en el hecho de llegar a una Final Four. ¿Está aún en la cabeza lo que sucedió en Málaga frente al Telekom Baskets Bonn? ¿Hay ansia por revertir el resultado? "Yo creo que es buena acordarse para sacar las cosas que no hicimos bien del todo. Pensar en el pasado tiene que ayudar, pero es una Final Four nueva. Estamos con ganas, ilusión, pero hay que hacerlo bien. A un partido único no puedes cometer errores", reflexionó.

UCAM Murcia

No obstante, y aunque las sensaciones estén ahí, este UCAM Murcia no es comparable a ningún partido que haya enfrentado a los dos equipos esta temporada. Ni el de Liga Endesa ni mucho menos el de la Supercopa: "No tiene nada que ver. Murcia ha hecho fichajes nuevos que le están aportando muchas cosas, ha recuperado a Birgander. Es un equipo que ha ido a más durante el año, llega en muy buen momento de forma. Nos va a costar, va a ser un partido muy duro en el que nos van a exigir todo".

Pero la idea está clara y el objetivo es solo uno: "Habrá que estar a la altura. Estamos haciendo un buen año y ahora hay que demostrarlo todo", concluyó Jonathan Barreiro.