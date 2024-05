Ibon Navarro: "Solo tenemos en la cabeza ganar estos dos partidos"

Ibon Navarro compareció este jueves ante los medios en la previa del partido que cruza a Barça y Unicaja (viernes, 19.00 horas) en la penúltima jornada de la Liga Endesa. Un partido al que los cajistas llegan con casi todo en orden, Alberto Díaz tiene un golpe "incómodo", mientras que los locales recibirán a los malagueños con algo de dudas tras haber perdido en cuestión de dos minutos la Final Four de la Euroliga.

Balance de la semana

"Ha ido bien. Nos ha dado tiempo a descansar, a no vernos, a entrenar y a volver a ponernos en ritmo de competición. Tenemos a Alberto con un golpe, no es grave, pero es incómodo. Aguanta bien el dolor, pero tenemos que valorar cómo se encuentra y si merece la pena correr el riesgo".

Derrota del Barça

"Nunca sabes cómo puede afectar un partido así, tanto si lo ganas como si lo pierdes. Lo que sí tengo claro es que hay que hacer un buen partido a nivel nuestro. Jugamos contra un equipo que es el mejor en porcentaje de tiro, de tres puntos, que se ha quedado a 2 minutos de estar en Final Four. Aunque no estén bien siguen siendo un grandísimo equipo. Está claro que para ellos no suponga un partido demasiado importante, parece que la tercera plaza la tienen prácticamente asegurada, pero querrán quitarse la mochila y las malas sensaciones del partido de ayer. Querrán hacer ese esfuerzo por jugar bien, por volver a encontrarse en la cancha. Quedan menos de 8 días para empezar el play off. Hay que esperarse la mejor versión del Barça y la mejor versión es muy buena. Insisto, no sé qué nos vamos a encontrar porque nunca sabes cómo afectan estos partidos".

Aspiraciones

"Ya os he dicho varias veces que lo de la BCL, dentro de la alegría, ha sido más un alivio que otra cosa, algo que estaba clavado y que queríamos quitarnos. También dije que podemos ser más peligrosos si somos listos y el equipo es listo. Yo creo que todos somos conscientes, dentro de la dificultad que va a tener un cruce de play off de cuartos a tres partidos, porque tiene mucho peligro, de que podemos hacer algo muy bonito este año. Ya lo hicimos el año pasado. Es la sensación de habernos quitado esa espinita clavada con la BCL y tenemos la cabeza limpia. Veo al equipo bien, con ganas de venir a entrenar, de que todavía no se acabe la temporada. Tenemos algo y tenemos opciones. No va a ser fácil porque un play off con Barça, Real Madrid o Valencia, equipos de un potencial muy alto, es muy complicado. Ahora que están centrados en la Liga, sin el desgaste físico y mental de la Euroliga, será mucho más complicado. Creo que podemos tener alguna opción".

Cruces del play off

"No le doy demasiada importancia al primer puesto. Si acabas primero te puede tocar Manresa o Baskonia. Todos sabemos cómo es el Manresa, lo que es ir a jugar al Congost y en el Baskonia sabemos quiénes juegan. No sabemos quién puede estar en el séptimo, que sea quien tenga que ser, no es algo que me quite el sueño".

Récord a la vista

"Lo del registro es una cosa que los jugadores lo saben y lo han comentado. No lo hemos hablado con ellos, pero entre ellos sí. Esto son metas volantes. La liga regular es muy buena y ojalá acabemos solo con 7 derrotas. Ya parecía difícil bajar de las 10 del año pasado, estar en 7 sería increíble".

Darío Brizuela

"Bastante tengo con lo mío para hablar lo que pasa en otros vestuarios. Si Roger decide hacer lo que ha hecho, tendrá sus motivos. Está claro que cuando vas a un equipo así, con el rol de Darío, tienes unas expectativas y un papel. La llegada de Ricky le ha perjudicado. Tener a Satoransky, Ricky, Jokubaitis y Laprovittola le ha rascado protagonismo. No conozco el día a día ni lo que quiere hacer el cuerpo técnico con el equipo".

El Unicaja se volverá a cruzar con el excajista Darío Brizuela. / ACBPHOTO

Importancia de Barça y Palencia

"Lo del primer puesto no depende de nosotros. Sí depende de nosotros ganar los dos partidos y es lo que tenemos en la cabeza. El equipo sí que tiene en la cabeza acabar con 27 victorias, pero si lo conseguimos... ya está, lo habremos hecho. Lo otro depende del Madrid. No parece fácil que perdiendo 6 partidos en la temporada, vayan a perder ahora 1, aunque sean Valencia y Baskonia. Clasificatoriamente, puede que no tengan una gran importancia los partidos, pero los queremos ganar. Es importante cómo llegas al play off a nivel competitivo. Si fuera el caso de no jugarnos nada contra Palencia, tenemos la responsabilidad de saber que el Carpena vuelve a estar lleno. La gente, con todo el respeto, no vendrá a ver al Palencia, vendrá a vernos a nosotros. Ya es suficiente input emocional para salir al campo a jugar lo mejor posible".

Rumores

"El club y Juanma han hecho ya con su trabajo. Han explicado lo que la dirección técnica quiere hacer. Esto es así. Sería raro que un equipo en segunda posición, que aspira algo más y que ya ha conseguido un título, ninguno de sus jugadores suene para otros equipos. También tenemos muy claro que muchas de las informaciones no son ciertas y que muchísimas son interesadas para subir precios, para que se hable y para desestabilizar también. Esto es así, todo el mundo sabe que ciertos medios están controlados por ciertos agentes. Hay que darle la credibilidad que tiene. En las redes cualquiera puede ser periodista, te la inventas, la pones y ya está. Juanma ha hecho su trabajo, el equipo está tranquilo. Lo importante es que el equipo está bien, con ganas de trabajar y enfocado en que todavía nos queda algo bonito por hacer".