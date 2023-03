Si hay algo que no puede faltar en el desayuno o antes de comer, eso es el café. Ya sea por costumbre o por necesidad, muchas personas no son nada sin no se toman una taza de esta popular bebida, una de las más extendidas en todo el mundo.

Ahora, la Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado los 25 cafés molidos de venta en supermercados para determinar cuáles son las mejores opciones en relación calidad y precio. Además, también ha obtenido un dato clave gracias al estudio: el nivel de cafeína de cada una de las opciones. "Los productos más caros no son los mejores" De todas las conclusiones que saca el estudio, hay una especialmente curiosa: "algunos productos con precios altos obtienen buena valoración, mientras que otros están en la cola de la clasificación", apunta la Organización de Consumidores. Además, "la mayoría de las valoraciones de la cata, realizadas por expertos profesionales, son buenas o muy buenas en aroma, sabor intensidad, color, etc". El supermercado español que ya aplica la cesta de la compra 'antiinflación' de Francia En definitiva, aunque los expertos echan en falta algo más de información sobre la procedencia del café, confirman que todos los productos analizados "cumplen la normativa sin problema" y que "en cuanto a contaminantes, no se detecta la presencia de micotoxinas y los valores de acrilamida están por debajo del máximo recomendado". Desde el punto de vista ecológico, "la cantidad de material de envasado es mucho menor al que utilizan las cápsulas, aunque también pueden observarse diferencias entre marcas". Los cafés con más cafeína por taza Otro de los datos interesante extraídos del análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios es la cantidad de cafeína por taza de café en cada una de las marcas: un dato que no se encuentra en el envase y que este organismo ha tenido que extraer del laboratorio. Este es el mejor supermercado para comprar pan, según la OCU Los tres factores que, según explican, influyen más en la cantidad de cafeína de cada artículos son la variedad de café (siendo el café Robusta el que cuenta con más cantidad), el grado de molienda (cuanto más fino el grano, más cafeína) y el grado de tostado (a más tueste, más cafeína). La media de cafeína en una taza de café (8 gramos) está entre 176 y 184 miligramos. Las marcas de café natural que tienen más cafeína son Oquendo (224 mg/taza), Bonka (216 mg/taza), Marcilla (208 mg/taza) y Auchan de Alcampo (192 mg/taza). Respecto a las que menos: Fortaleza (144 mg/taza), Hacendado (160 mg/taza) y El Corte Inglés (160mg/taza). El mejor café de supermercado De los 25 cafés molidos analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios, destacan tres como 'Compra Maestra' recomendada por el organismo: una catalogación que tiene en cuenta la calidad y el precio del producto. El mejor café de supermercado según la OCU es el de la marca Auchan de Alcampo, con 77 puntos en el ranking y un precio de 5,80€ el kg. A este le siguen el café molido natural de Carrefour, con 76 puntos y un precio de 5,44€ y el café molido mezcla de Markus (Aldi) con 74 puntos y un precio de 5,96 el kg.