"Para muchas mujeres encontrar cómo vestirse correctamente es desconcertante hoy en día. Han encontrado formas rápidas para poner comida en la mesa, pero aún no saben cómo montar rápidamente un armario". En 1985, la creadora del estilo neoyorquino Donna Karan dejó la firma de Ana Klein, donde había ascendido meteóricamente, y lanzó su propia marca, DKNY, con una primera colección apoteósica, 'Seven Easy Pieces', con la que entró directa en la historia de la moda. Con esas siete prendas básicas, atemporales, versátiles y que debían combinar entre sí (un body, una falda, una chaqueta, un vestido, una pieza en cuero, una camisa blanca y una 'blazer') se podía crear un armario completo, para el día y la noche, los 7 días de la semana y temporada tras temporada.

Ese es el origen popular del término 'armario cápsula', que hoy atesora millones de búsquedas en internet, así como infinidad de posts sobre cómo crearlo respetando nuestro estilo personal y de muchísimas fotos en Pinterest de guardarropas perfectos con prendas de colores neutros. Sin embargo, en 2023 el concepto clásico se ha renovado y no solo es una solución para construir nuestros 'looks' diarios para dentro y fuera del trabajo, sino que además es la manera más práctica de contribuir a un consumo responsable y sostenible de la moda, algo que las generaciones 'millennials' y 'centennials' tienen muy presente.

El nuevo armario cápsula

Nacida en Bogotá, en 1995, la diseñadora Ángela Lezama lleva tres años afincada en Barcelona trabajando como estilista para marcas como Bershka y revistas especializadas de moda como 'Solstice' o 'Picton'. Da fe del nuevo interés de los jóvenes por el término, y de que se siguen buscando básicos atemporales y versátiles, así como prendas con diseño y de buena calidad [de ahí su durabilidad y sostenibilidad, y su menor impacto en el planeta], pero también constata que el nuevo armario cápsula permite una personalización más relajada, que case mejor con los gustos de cada uno. "Por ejemplo, una de las prendas canónicas de este armario cápsula es la camisa blanca de botones, pero si a nosotros nos gusta más un estilo 'vintage', podemos sustituirla por otra de corte victoriano", explica la experta.

Errores a evitar

Pero a la hora de comenzar a componer nuestro armario cápsula hay otras reglas que no se deben saltar. "Es un error confundirlo con un armario lleno de básicos, esas prendas que no tienen ningún diseño. Lo digo porque veo algunos vídeos donde se habla del armario cápsula y en verdad solo hay básicos que no funcionan con otras piezas de ropa", apunta la estilista, que, además, habla de otras cosas a evitar: "Aunque te guste mucho un color no compres mucho en ese tono, con dos prendas está bien. También hay que evitar comprar sin ton ni son según las tendencias, antes debemos preguntarnos: 'Qué tengo, qué necesito y cómo combina con el resto'".

De 30 a 40 prendas

Aunque Donna Karan apostó por 7 prendas, un armario cápsula suele estar entre las 30 y las 40 prendas, cifras habituales que dan los manuales, como el de Saray Martín, 'El método del armario cápsula' (Montenta), ya que también se incluyen zapatos y complementos (fuera quedaría la ropa interior, la de deporte, vestidos de fiesta y otras piezas muy específicas y de uso menos habitual). Con este fondo se consiguen decenas de combinaciones para el día a día, y un mayor cocimiento de nuestro gusto estético y de nuestro estilo de vida (no es práctico acumular vestidos de noches y no contar con buenos pantalones cómodos con los que ir a la oficina).

Huir de lo efímero

A la hora de construir nuestro armario cápsula debemos saber que "no cabe la tendencia; eso no funciona", sobre todo porque antes las tendencias duraban varias temporadas, pero ahora la industria las renueva cada año.

Color, textura y silueta: claves

A la hora de preparar el armario cápsula de primavera hay que atender, en primer lugar, al color, que es el que genera contraste a nuestro 'look'. "Recomiendo evitar el típico blanco y negro, y escoger dos colores neutros: tierras, camel, terracotas... Se puede ser un poco osado y elegir también un color-acento, para esta primavera me decantaría por los pasteles, que combinan muy bien con el color de la temporada, el Viva Magenta.

El siguiente elemento es la textura (lo que da dimensión al atuendo). El principio básico: "Si llevas unos pantalones tejanos, no te pongas arriba una tejana", dice Lezama, aunque afirma que el 'denim' es una de las telas 'top' de la primavera, junto al lino y el algodón, como base, y luego también se puede jugar con la pana, la antelina y la lana fría.

Por último, hay que tener en cuenta la silueta, que aporta el equilibrio al 'outfit'. "Si eliges unos pitillo, huye del 'crop top'. Hay que buscar la armonía", subraya.

5 'must' de primavera

Teniendo en cuenta los consejos de la estilista Ángela Lezama y de los expertos consultados del 'marketplace' especializado en moda y belleza Miravia, hemos creado una lista con los 5 'must' de primavera que todo armario cápsula debería incluir: