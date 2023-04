La actriz Andie MacDowell, conocida por sus papeles en películas como 'Matrimonio de conveniencia', 'Atrapado en el tiempo' o 'Cuatro bodas y un funeral' ha sacudido a la industria cinematográfica y, en general, a todo el ecosistema mediático con sus últimas declaraciones sobre la vejez.

Con 64 años y un larga carrera a sus espaldas, MacDowell sigue siendo un referente tanto en el plano de la interpretación como en el de la belleza y así lo ha ratificado en una entrevista con Katie Couric en el canal de YouTube de esta última.

En la conversación, la también modelo de L'Oréal ha explicado la decisión de no teñirse las canas: "Llevaba tiempo diciéndoselo a mi peluquero, llevaba un tiempo comentándolo. La gente me decía que era demasiado pronto. Cuando era joven, siempre pensé que me quedaría bien, que pegaría con mi cara. Cuando me empezaron a crecer las canas durante la Covid me di cuenta de que tenía razón. Me queda bien".

MacDowell ha ironizado también los comentarios sobre la repercusión de sus canas: "Me hace gracia cuando alguien me dice que el pelo me hace parecer mayor. ¿Cuántos años crees que tengo? Voy a cumlir 65. ¿Cuántos parece que tengo, 75?¿Solo porque me he dejado el pelo gris?

Al respecto de este efecto que provocan las mujeres que se dejan las canas, la intérprete ha reconocido que "algo pasa en nuestros cerebros cuando vemos a una mujer con el pelo gris, es cierto, eso ocurre, pero a mí no me importa. Quiero ser vieja. Me he cansado de ser joven. Y ser una persona mayor que intenta ser joven es un gran esfuerzo".

En su alegato por encontrar la belleza en la vejez, MacDowell ha contado que "cada cierto tiempo, le digo a alguien que 'soy vieja' y me dice 'no lo eres' como si fuera algo horrible. Soy vieja y eso está bien".