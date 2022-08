Lo que hace unos meses parecía una situación lejana que se sufría en otros puntos de Europa, en las últimas semanas se está extendiendo a otros países, como es el caso de España. En concreto, en ciudades como Málaga, los estudiantes, tanto extranjeros como los llegados de otras provincias, han empezado a manifestar la dificultad de encontrar vivienda en alquiler. Además, algunos también dicen percibir que cada vez los contratos de alquiler incluyen más requisitos de manera que los estudiantes quedan excluidos. Además, los estudiantes también han mostrado su malestar por la dificultad de encontrar una vivienda.

El verano es el momento en el que los estudiantes empiezan a buscar de manera activa alojamiento para su estancia en el extranjero de cara al inicio del nuevo curso académico. Si la oferta de vivienda para hacer frente a la creciente demanda ya es reducida de por sí, precisamente en los meses estivales se reduce todavía más, ya que se da un traspaso de viviendas en alquiler de largo plazo a viviendas con fines turísticos.

“Si hasta ahora el tercer trimestre del año era en el que se experimentaba un ‘boom’ en la demanda del alquiler, este 2022 hemos visto cómo ya en el segundo trimestre la demanda ha aumentando considerablemente, ya que se han reducido las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia”, explica Djordy Seelmann, de HousingAnywhere. “Instamos a todas las partes involucradas en el ecosistema de alojamientos de alquiler con fines de formación, desde instituciones universitarias a administraciones y propietarios, a buscar alternativas para proteger la actual oferta de alojamientos en alquiler e incluso fomentar un aumento del parqué de alojamientos en alquiler a medio y largo”, concluye.

Los precios de la vivienda en alquiler no han parado de subir en los últimos meses, tanto en España como en las principales ciudades de Europa. El último Índice Internacional de Alquileres de HousingAnywhere, correspondiente al segundo trimestre del año, ha revelado recientemente que el precio global de los alquileres en Europa ha crecido un 19,3% respecto al año pasado. Si la subida de los precios provoca dificultades para que los ciudadanos locales encuentren alojamiento disponible, accesible y asequible, HousingAnywhere indica que los estudiantes universitarios también se enfrentarán a esta problemática en este año académico.

“Gracias a que la pandemia de la Covid-19 está cada vez más controlada, la movilidad internacional con fines laborales y de estudio vuelve a ser habitual”, explica Djordy Seelmann, director general de HousingAnywhere. “Sin embargo, es probable que algunos no puedan vivir esa experiencia de estudiar o trabajar en el extranjero al no poder encontrar un alojamiento disponible, accesible y asequible a causa de la actual crisis de la vivienda, que, además, parece que no remitirá pronto”.

Problemática de la falta de alquiler para universitarios

En la última década, los Países Bajos han invertido considerablemente en la internacionalización de estudios superiores para posicionar sus ciudades universitarias como destinos atractivos. El objetivo principal era atraer y retener el talento internacional. En la actualidad, el país cuenta con una gran oferta de programas universitarios en inglés y muchas de sus universidades se encuentran entre los rankings de las 200 mejores del mundo. Según un informe de Nuffic, la organización neerlandesa para la internacionalización de la educación, en el curso 2021-2022, el número de estudiantes internacionales de grado en los Países Bajos ha sido un 12% más que en el curso anterior. Los estudiantes internacionales representan el 14% de todos los estudiantes de educación superior en los Países Bajos.

En los Países Bajos, con 10 universidades internacionales clasificadas entre las 100 primeras del THE, esto supone una presión adicional a la crisis de alojamiento de los estudiantes, ya que cada vez son más los que solicitan estas universidades. Actualmente, al país le resulta imposible dar cabida a la afluencia de estudiantes internacionales mientras sigue enfrentándose al reto de la falta de alojamiento. Según el Índice Internacional de HousingAnywhere, el precio de un apartamento en Ámsterdam ha subido un 5,7% entre el segundo y el primer trimestre de este año. En comparación con el año pasado, el aumento del precio de un piso se eleva al 25,8%.

Ante la situación, algunas universidades del país se han visto obligadas a recomendar a los futuros estudiantes que se abstengan de viajar si todavía no han encontrado alojamiento. Este ha sido el caso de la Universidad de Ámsterdam, que ha recomendado a los estudiantes que no tengan un alojamiento reservado antes del 15 de agosto abstenerse de viajar hasta la capital. La Universidad calcula que se han inscrito casi 5.000 estudiantes internacionales en su servicio de búsqueda de alojamiento, una cifra que supera considerablemente las 2.416 plazas disponibles para los estudiantes de primer año. Otras universidades, como la de Vrije, también situada en la capital, y la Universidad de Fontys, en la localidad de Venlo, también han compartido comunicados similares.