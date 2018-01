Cs asume entrar en el cuerpo a cuerpo electoral con el PP-A

El buen momento que vive Ciudadanos y que se refleja en las encuestas ha espoleado al PP-A a pasar al «ataque frontal» para frenar el avance de un partido al que ven como un serio competidor por los votantes que se mueven dentro de su espectro ideológico. Así, al menos, lo ve el parlamentario andaluz por Málaga de la formación naranja, Carlos Hernández White, que dejó claro que su partido está «preparado» para afrontar los ataques que puedan venir de ahora en adelante por parte de los populares. Eso por un lado. Por otro, Hernández White también dejó claro que su partido está en disposición de afrontar con garantías una posible cita con las urnas, aunque insistió en que no existen motivos para adelantar las elecciones autonómicas que deberían celebrarse en marzo de 2019.

Estas declaraciones las efectuó el parlamentario naranja en el marco de un desayuno informativo, que fue convocado este lunes, para informar sobre los principales objetivos que quiere impulsar Ciudadanos desde el Parlamento para Málaga. Preguntado por los últimos sondeos electorales, todos con una proyección al alza para los de naranja, Hernández White deslizó una optimismo moderado. Apeló a no caer en la euforia, pero se congratuló por el momento político, con viento favorable, y que para Hernández White marca una tendencia que se traduce en una creciente aceptación de su partido como una opción seria: «Las encuestas reflejan una tendencia, pero no dejan de ser encuestas. Nosotros seguimos trabajando porque entendemos que la legislatura se tiene que agotar, pero registramos que el ciudadano percibe cada vez más nuestra utilidad en aquellos sitios en los que estamos presentes en las instituciones». Sobre todo por parte del PP-A se ha agitado la bandera del adelanto electoral de las autonómicas. Algo que, en el caso de producirse, sería incomprensible para Hernández White, que insistió en el mismo mensaje que su líder en Andalucía, Juan Marín: la estabilidad de tener los presupuestos aprobados deja a Susana Díaz «sin excusa» para adelantar la cita con las urnas. Díaz, en un acto con empresarios, volvió a subrayar este lunes que no habrá urnas en 2018.



Apoyo tácito

Preguntado por si Marín debería repetir como candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Andalucía, Hernández White recordó la necesidad de celebrar unas primarias. En todo caso, tuvo parabienes para Marín y dejó intuir que podría contar con su apoyo. Por el rasero de los militantes también tendrá que pasar el futuro cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones locales al Ayuntamiento de Málaga. Los estatutos de la formación fijan la obligatoriedad en los municipios con más de 400 afiliados. Por lo tanto, en la provincia, sólo se celebrarán primarias en la capital.