Susana Díaz pide a Ciudadanos que defienda a Andalucía

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este miércoles a Ciudadanos (Cs) que reconsidere su voto contrario a la propuesta sobre financiación autonómica acordada por PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA durante su tramitación parlamentaria para sumarse a la "defensa de Andalucía" y ha recomendado a la formación que lidera Juan Marín que "no se contagie de los nervios del PP ni de las prisas de Albert Rivera", líder nacional de la formación 'naranja'.

Díaz se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado la importancia del documento acordado por PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA en el Parlamento que "reconoce que Andalucía está mal financiada y sufre un agravio evidente" que le impide contar "recursos suficientes para mantener la sanidad, la educación y la dependencia" y ha insistido en que contar con un nuevo sistema de financiación es "urgente, necesario y un derecho de los andaluces".

"Me alegro de que haya un acuerdo con cuatro de los cinco grupos parlamentario y espero que Cs lo reconsidere en los próximos días y sea capaz de sumarse en el trámite parlamentario", ha añadido la jefa del Ejecutivo andaluz, que ha dejado claro que apoyar una financiación justa es defender a Andalucía "y no a su gobierno ni a su presidenta".

"Nervios en la derecha"

En este sentido, ha insistido en pedir "generosidad" a Cs para que "reflexione Cs e intente sumarse a la defensa de Andalucía" más allá de "los nervios que hay entre unos y otros en la derecha" y ha reiterado su "mano tendida" a la formación 'naranja' confiando en que "no se contagie de los nervios del PP ni de las prisas de Rivera".

En su opinión, en el debate de la financiación autonómica toca "defender a Andalucía por encima" de los intereses de cada partido, algo que ha recordado que a ella le "ha costado dolores de cabeza e incluso bromas en los medios de comunicación" porque siempre ha defendido que "Andalucía y España deben estar siempre por delante del PSOE". Díaz ha destacado que el acuerdo alcanzado en el Parlamento sobre financiación evidencia su capacidad de "llegar a pactos con todas las fuerzas políticas siempre que se ponga Andalucía por delante de los intereses de partido".

En cualquier caso, Susana Díaz ha señalado que "ojalá la marca Rajoy de no hacer nada o hacerlo tarde y mal varíe ahora y ponga sobre la mesa un modelo de financiación autonómica con justicia e igualdad". "Si es así no tendré ningún problema en reconocerlo y apoyarlo", ha añadido la presidenta andaluza, que ha defendido que el nuevo modelo debe contar "con más recursos" con independencia de que unas comunidades defiendan criterios como la dispersión poblacional y otras como Andalucía la alta tasa de desempleo.





Confía en la salida "inmediata" de Andalucía a los mercados

Preguntada por si la Junta de Andalucía ha recibido respuesta del Ministerio de Hacienda a su solicitud de autorización para volver a salir a los mercados financieros, Díaz ha asegurado que existen los "contactos lógicos" con el departamento que dirige Cristóbal Montoro y existen "buenas perspectivas" porque la iniciativa ha sido "bien acogida por el sistema financiero" y ha confiado en que "no se pondrán obstáculos".

En este sentido, la presidenta andaluza ha esperado que la autorización para la salida a los mercados "sea inmediata y efectiva en uno de los próximos Consejos de Ministros" porque "no hay excusa para que no lo sea". "No contemplo la posibilidad de que nos digan que no porque no hay argumento", ha zanjado.

Sobre las últimas encuestas, que auguran un amplio triunfo del PSOE-A sin mayoría absoluta con PP-A y Cs en pugna por el segundo puesto, Díaz ha comentado que los sondeos evidencian que "la alternativa al PSOE en Andalucía es más PSOE" porque mantiene "15 puntos de ventaja sobre el pelotón del resto de partidos". "Que levante la mano quien no quiera esta ventaja en este país", ha subrayado.

Preguntada por posibles opciones de pacto tras las próximas elecciones autonómicas, la líder del PSOE-A ha recordado el gobierno de coalición con IULV-CA en la anterior legislatura, "que valoré muy positivamente, pero por los nervios de la sopa de letras que ellos llaman confluencia tuvimos que ir a las urnas porque estaban más preocupados de agradar a Pablo Iglesias que por la labor de un gobierno de izquierdas".

Caso ERE y huelga del 8-M

Díaz, que ha reiterado su postura de "ser muy respetuosa con la dirección federal del PSOE y ayudar cuando me lo pidan", ha admitido que "es evidente que hubo fallos y cosas que se hicieron mal" en el caso ERE, pero ha criticado la "utilización obscena" del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla por parte del PP-A para "intentar ganar en los juzgados lo que no logra en las urnas".

Tras defender la "honestidad" de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "que no se han llevado un duro", la presidenta de la Junta ha señalado que el desarrollo del juicio está demostrando la "manipulación injusta" por parte del PP-A al intentar equiparles a los acusados del 'caso Gürtel'. En cualquier caso, ha confiado en que "los culpables paguen cuanto antes" y ha recordado que Chaves y Griñán ya asumieron "responsabilidades políticas".

Sobre la huelga feminista del próximo 8 de marzo, Díaz ha reiterado que se sumará haciendo un "paro simbólico" de dos horas y ha señalado que quienes aseguran que es una iniciativa "elitista" sólo ofrecen una "coartada y una justificación para que no haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres".