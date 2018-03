Juan Marín afirma no sentirse ninguneado pero sí decepcionado con Susana Díaz

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, aseguró ayer que siente «decepción personal» con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por las formas del PSOE-A en el grupo de trabajo parlamentario sobre financiación autonómica «sin tener el detalle lógico y razonable» de avisar de que iban a presentar un documento cerrado con Podemos e IULV-CA, aunque señaló que no puede hablar de deslealtad porque la financiación autonómica no forma parte de ninguno de los acuerdos suscrito por Cs con los socialistas.

Marín se pronunció de este modo durante una entrevista con Onda Cero al ser preguntado por si se ha sentido ninguneado por Susana Díaz después que Cs se haya quedado solo en su rechazo al documento de propuestas para el nuevo sistema de financiación autonómica apoyado por el resto de grupos en el Parlamento andaluz. «Ninguneado no, pero no compartimos no haber sido partícipes del documento acordado, ni nosotros ni el PP-A, cuyo presidente, Juanma Moreno, tendrá que explicar por qué lo apoya», apuntó el líder andaluz de Cs, que dejó claro que «si la señora Díaz y el PSOE-A piensan que porque seamos un grupo leal que cumplimos lo que firmamos y que somos coherentes en nuestros posicionamientos vamos a tragar con todo se equivocan».

En su opinión, los socialistas han perdido totalmente las formas y han desvirtuado por completo el objetivo del grupo de trabajo de financiación.