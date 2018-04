"Estamos dispuestos a renunciar a Puerto Banús si así logramos la municipalidad"

El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado esta semana una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimaba el recurso que presentó la Comisión Promotora de la Segregación y Creación del Municipio de San Pedro Alcántara contra un decreto en el que la Junta denegaba la separación del núcleo de población respecto al término municipal de Marbella. La Comisión Promotora reconoce que no esperaba que el alto tribunal fallara en ese sentido y asegura que está dispuesta a recurrir a la Justicia comunitaria si el Tribunal Constitucional no remedia el dictamen del Supremo.

La Comisión acusa a la Justicia española de denegar derechos a San Pedro ¿En qué se basa para hacer esa aseveración?

El expediente de la segregación estuvo secuestrado durante muchos años en los cajones del Ayuntamiento de Marbella, con el GIL. Luego, en 1993, la Junta cambió la ley y endureció los requisitos para otorgar la municipalidad, lo que afectó especialmente a Torre del Mar y San Pedro Alcántara. El expediente de San Pedro se presentó dos años antes de que se aprobara la ley, pero la Junta la aplicó con carácter de retroactividad. Ahí comenzó la vía judicial. El TS no ha entrado a valorar qué ley había que aplicar ni valora las leyes autonómicas, lo que nos ha dejado en el desamparo.

¿Cómo valora el argumento de la Junta de que entre el municipio matriz y el que se quiere segregar debe haber, al menos, 7.500 metros cuadrados de suelo no urbanizable?

El objetivo es que los municipios costeros, a diferencia de los de interior, no se puedan segregar. ¿En qué municipio costero de Andalucía hay una franja de suelo no urbanizable de 7.500 metros cuadrados? Como si hubiera puesto una franja de 2.000 metros cuadrados. Sin embargo, cuando iniciamos el procedimiento, en San Pedro y en Marbella estaba en vigor el PGOU de 1968, no el de 1986, y ese sí recogía esa franja de terreno no urbanizable. Pero nosotros no entramos en la ley de 1993 porque no es de aplicación.

¿Se presentará ISP a la elecciones de 2019?

Es una cuestión que tenemos que debatir teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido la sentencia del TS y las muestras de apoyo que estamos recibiendo. A día de hoy no descartamos presentarnos, ya que, creemos, hay que dar un paso más allá y ver qué posibles acciones se pueden hacer. Pero hay que tener en cuenta que los estatutos de ISP señalan que, de conseguir la municipalidad para San Pedro, el partido desaparece.

¿Qué le pide a los partidos políticos que tienen representación municipal?

Que garanticen que, al menos, el grado de autogobierno que ha logrado San Pedro, aunque es insuficiente, se respete tras las próximas elecciones municipales y no sea moneda de cambio político. Espero que no demos el paso atrás y volvamos a la situación de hace cuatro años, cuando San Pedro estaba dividida en dos distritos y sin competencias, ni personal, ni presupuesto. Hay que buscar una fórmula para que el autogobierno continúe.

Un posible territorio que se segregara del término municipal de Marbella ¿incluiría Puerto Banús?

Cuando presentamos el expediente en el Ayuntamiento de Marbella, los límites del municipio que propusimos iban desde el río Guadalmina hasta río Verde (lo que incluye Puerto Banús). En aquel entonces, nadie presentó ni una sola alegación. El expediente está como está y, en caso de resolverse, los límites llegarían hasta Río Verde. Pero si se plantea una solución política y negociada para resolver este tema, estamos dispuestos a renunciar a Puerto Banús si fuera condición para lograr la municipalidad.

¿Cómo valora el papel de OSP en todo lo referente al expediente de segregación?

Ha tenido oportunidades reales muy importantes durante estos tres años, en los que es llave de gobierno en el Ayuntamiento de Marbella, para hacer cosas por el expediente y la municipalidad y darle una solución al tema. Pero no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Podrían haber logrado una solución pactada a la municipalidad de San Pedro. Las manifestaciones que han hecho asegurando que apoyan el expediente se tienen que manifestar en verdaderas acciones en defensa de la municipalidad de San Pedro. Han devuelto la autonomía a San Pedro, pero es algo que nosotros consideramos como algo básico o de mínimos.