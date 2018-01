Brooks no viaja a Kaunas

Malas noticias para el Unicaja. Jeff Brooks es baja segura para el partido de este viernes en Kaunas. El entrenador del equipo, Joan Plaza, ha confirmado este miércoles al mediodía que Brooks ni siquiera viajará a Kaunas mañana jueves y que se le espera, con mucho optimismo, para jugar el domingo ante el FC Barcelona.

Brooks sufrió un esguince del ligamento lateral del tobillo derecho en el entrenamiento del lunes y desde entonces está en tratamiento. El jugador sigue evolucionando pero no podrá estar el viernes contra el Zalgiris, en la vuelta de Joan Plaza a Kaunas, donde entrenó hace cinco años. El propio técnico ha comentado este miércoles en rueda de prensa que no cuenta con Brooks y que ni siquiera viajará con el equipo.

"Brooks no viene seguro y es difícil que llegue para el domingo. No ha entrenado ningún día y hemos de levantar la vista y ser listos, apurar las pocas posibilidades de que esté el domingo, que por lo que me cuentan los médicos son pocas. Los médicos, siendo muy optimistas, me dicen que quizá pueda llegar el domingo", explicó Plaza, que lamentó su baja, ya que se trata de un puesto en el que no existen demasiadas opciones dentro de la plantilla.

Por eso, Plaza lamentó que le "trastoca los planes". "Pero siempre os digo que para uno o dos partidos puedes hacer algún apaño. Pondremos a Dani a jugar de "cuatro". Si es una baja que se alargara haría mucho nos haría daño. Y en esa posición, los inventos que puedo hacer son más limitados", explicó Plaza.

El entrenador ha recuperado ha Dragan Milosavljevic pero pierde a Brooks, que atravesaba un gran momento físico y de sensaciones en las últimas semanas. Sin él, el Unicaja pierde la intensidad del jugador americano. Carlos Suárez deberá redoblar esfuerzos, Augustine puede echar una mano en ese puesto y Dani Díez, como ha comentado el propio entrenador, deberá también jugar ahí.