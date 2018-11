Chaves comparece en la Comisión de investigación del Senado por el caso ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, comparece hoy en el Senado dentro del marco de la Comisión de investigación de la financiación de partidos para responder a las preguntas sobre el caso ERE. La comparecencia se produce una semana después de que pasara por la comisión la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien tuvo un altercado dialéctico con el portavoz del PP de la Comisión, Luis Aznar.

Al comienzo de la Comisión de investigación el expresidente ha señalado que no contestará ninguna pregunta que pueda perjudicar a su defensa en el procedimiento en el que está inmerso por los ERE fraudulentos en la Audiencia Provincial de Sevilla. "He sido convocado por el presidente del Senado a esta comisión, estoy incurso en proceso judicial en la Audiencia Provincial de Sevilla y no voy a contestar a ninguna pregunta que entienda que pueda perjudicar mi defensa", ha señalado Chaves tras una primera intervención del portavoz del PP, Luis Aznar.

El portavoz 'popular' se ha mostrado comprensivo con la situación judicial de Chaves, pero le ha explicado que piensa realizar su interrogatorio aunque el expresidente andaluz no pueda responder. En esta comisión de investigación solamente participa el PP, mientras que la oposición mantiene su boicot desde que arrancó hace año y medio al entender que los 'populares' la constituyeron para disminuir la creada en el Congreso sobre financiación irregular del PP.

Tras Chaves, la próxima comparecencia en dicha comisión será la del expresidente andaluz José Antonio Griñán. En el orden de trabajo de la comisión estaba prevista para el 22 de noviembre, pero ha sido aplazada al 29 de noviembre ante la posibilidad de que coincida con el pleno de la Cámara Alta. Así, finalmente se celebrará a tres días de los comicios en Andalucía.