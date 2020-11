La Junta aprueba el anteproyecto de unos presupuestos de más de 40.000 millones orientados a la lucha contra la pandemia

La Junta de Andalucía ha aprobado, en una reunión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles, el anteproyecto de unos presupuestos de más de 40.000 millones de euros que han sido orientados, principalmente, a la lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. En concreto, los presupuestos alcanzarían una cifra global de 40.188 millones de euros, lo que implica un incremento de 1.444,3 millones de euros y se traduce en un 3,7% más de dinero respecto a 2020.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, explicó que esta propuesta presupuestaria refleja la intención del Gobierno de PP y Cs de "seguir impulsando el cambio y dar respuesta a la pandemia para generar certidumbre y estabilidad", con especial atención "a la sanidad, la educación, la cobertura de los jóvenes y la protección de los mayores y los más vulnerables". "Hemos convertido lo que antes era prioritario en los presupuestos de 2019, como la educación y la sanidad, en vital", enfatizó Bravo.

El consejero detalló que "serán unos presupuestos que estarán abiertos hasta su orden de cierre" y destacó "una reserva Covid de 450 millones de euros que no está asignada porque no sabemos lo que va a pasar". "Ese dinero no se va a autilizar hasta que esté muy avanzado el año 2021; y, en función de las prioridades que se vayan teniendo, ya decidirá el Consejo de Gobierno a qué se destina, si a sanidad, educación o reactivación de la economía", garantizó.

Durante su intervención, Bravo no perdió de vista la aprobación parlamentaria de los presupuestos que aguarda en el horizonte como trámite indispensable. "Hemos tenido conversaciones y seguiremos teniendo conversaciones", recalcó al referirse a "la búsqueda de un consenso" para la aprobación de los presupuestos de modo que los distintos grupos políticos antepongan "el interés de los andaluces" en esta situación de pandemia.

Respecto a Vox, dijo que le preocuparía que "no apretase" tal y como está haciendo pero reiteró que "con Vox hemos negociado y estamos negociando, no hemos roto esa relación que iniciamos en 2019". "Estamos abiertos a la negociación con Vox y otras fuerzas, nadie ha filtrado nada de esta negociación y eso dice mucho de los políticos que tenemos en Andalucía; intentaremos convencerles y reflejar en el presupuesto aquellas cosas que todas las fuerzas planteen, como ya hicimos en otros presupuestos con las enmiendas", indicó.

Bravo recordó que "en 2019 se hicieron tres presupuestos y, en apenas 21 meses, nos encontramos con un tercer o cuarto presupuesto -depende de cómo los queramos contar- con este anteproyecto para los presupuestos de 2021". "Somos una comunidad autonómica cumplicadora, hemos cumplido respecto a las tres reglas principales: deuda, déficit y gasto", apostilló el consejero.



Distribución de las partidas

Juan Bravo subrayó que los presupuestos "llevan la dotación para la política sanitaria a su máximo histórico, con 11.566,6 millones de euros", lo que "aumenta en 716 millones de euros respecto a 2020 y pone de relieve el compromiso de este Gobierno con la sanidad pública". "La dependencia y la atención a los mayores es otra prioridad para el Gobierno andaluz, en esta materia se ha crecido en 93 millones hasta alcanzar los 1.609 millones, un 6,2% más que en 2020", puntualizó.

Igualmente, el consejero consideró que "otra prioridad es la educación, cuyos fondos se incrementan un 7% respecto a 2020 hasta alcanzar la cifra histórica de 8.322,1 millones de euros y, en el curso 2020/2021, la plantilla de profesionales aumentará casi un 7% en relación con el curso anterior".

Bravo detalló que "los fondos asignados al impulso de la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento se sitúan en 2021 en 1.173,6 millones de euros, un 7,4% más que el año anterior".

En opinión del consejero, "la inversión pública es la otra gran apuesta y, por ello, las operaciones de capital en 2021 alcanzan más de 3.991 millones de euros y se trata de la mayor dotación de los últimos ocho presupuestos".

Igualmente, Bravo dio a conocer que "el gasto de personal alcanza los 13.134,6 millones de euros y aumenta en 603 millonbes en 2021, con un 4,8% de incremento que alberga la actualización de las retribuciones públicas decidida por el Gobierno de España".



"No gastaremos a lo loco"

Por su parte, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco (Ciudadanos), se refirió a "unos presupuestos rigurosos y que generan confianza", a la vez que insistió en que se han contemplado en este proyecto de cuentas andaluzas "todas las medidas posibles" para luchar contra la crisis generada por el coronavirus. "Sin que la pandemia no esté controlada, ni las familias van a poder consumir ni las empresas se van a animar a realizar invesrsiones, esto está provocando una rémora que hay que combatir", señaló.

Velasco expuso que "no se va a gastar el dinero a lo loco". "No vamos a malgastarlo, no estamos llevando a cabo una política económica heterodoxa; es una política económica -sobre todo, en materia fiscal- ortodoxa, como las mejores prácticas de los países más avanzados del mundo nos indican", indicó el consejero.

Con los datos económicos sobre la tarima, el consejero dijo que "la previsión apunta a una caída real del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía en el año 2020 del 11,4%, por los rebrotes en España y Europa", lo que supone un punto más respecto a la bajada del 10,4% prevista en mayo". "Confiamos que para 2021 el crecimiento real del PIB se sitúe en torno al 7%", afirmó Velasco.

El consejero de Transformación Económica también valoró que "Andalucía se encuentra mejor posicionada en términos de endeudamiento público en comparación con las comunidades autónomas españolas, ya que en el PIB supone el 22,7% frente a un 26,1% en el conjunto de comunidades y 'per cápita' se trata de 4.186 euros frente a los 6.459 euros de media en el conjunto de comunidades". "Esperamos que este nivel de déficit provoque un impacto significativo y multiplicador sobre la economía de Andalucía, que estimamos en torno a 2,5 puntos de PIB y la generación de unos 80.000 empleos", añadió.

Velasco explicó que "para 2021, el crecimiento económico permitirá recuperar el proceso de creación de empleo en Andalucía, previendo un aumento del 5,5%". "Esta cifra supondría una creación cercana a los 164.000 empleos y una población ocupada que se situará en torno a las 3.160.000 personas", agregó.