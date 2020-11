Andalucía registra, por segundo día consecutivo, la peor cifra de decesos de la segunda ola

Andalucía registra este viernes 60 muertes por Covid-19 por segundo día consecutivo, siendo esta la mayor cifra de fallecidos en 24 horas en la segunda ola, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 4.627 casos, signitivamente superior a los 3.770 de la víspera pero inferior a los 5.104 del viernes de la semana pasada.

Esta es la segunda jornada consecutiva en la que se suman 60 defunciones, siendo esta la mayor cifra de la segunda ola, después de que el miércoles se registraran 52 fallecidos, cifra solo superada en la segunda ola por las 54 muertes alcanzadas el 27 y 31 de octubre.

La provincia de Jaén es con diferencia la que ha sumado más decesos, con 24 muertes, seguida de Sevilla con 13 y Granada con once. Por debajo de la decena figuran el resto de provincias con seis en Cádiz, cuatro en Córdoba y dos en Málaga. Almería y Huelva son las únicas provincias que no han registrado defunciones.

Por su parte, estos 4.627 positivos son superiores a los 3.770 contagios del jueves, precedidos por cuatro jornadas de descensos: 2.363 casos el miércoles, 3.937 el martes, 4.406 el lunes, 5.243 el domingo y los 5.622 el sábado --récord de positivos en la segunda ola--. Sin embargo, los positivos contabilizados esta jornada son 477 menos que el viernes de la semana anterior.

Sevilla repite como la provincia con más casos diarios confirmados por PCR y test de antígenos, al sumar 1.200 en 24 horas -superior a los contagios de la jornada anterior-, seguida de Granada con 1.123, Córdoba con 515, Málaga con 511, Cádiz con 393, Jaén con 386, Almería con 257 y Huelva con 242.