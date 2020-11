La portavoz de expertos de la Junta ve con "serias dudas" hacer test en las farmacias

La portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto -conocido como comité de expertos- de la Junta de Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha manifestado este miércoles que ve con "serias dudas" porque "hasta el mismo Ministerio de Sanidad las tiene" que sea posible hacer pruebas de detección del coronavirus Covid-19 en las farmacias, petición que han reclamado las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña.

En rueda de prensa no presencial desde Sevilla, Salcedo ha explicado para hacerlo las farmacias tendrían que tener unas "condiciones adecuadas", como espacios abiertos y un circuito para que el paciente que diera positivo pudiera salir sin riesgo de contagiar a los demás. "No sé, no sabría decir si estaríamos capacitados para hacer test en las farmacias como se hace un test de embarazo, no lo puedo valorar. No lo veo del todo claro como profesional de la salud pública", ha dicho.

Preguntada por la próxima reunión del comité de expertos para este domingo, no ha adelantado nada, ya que en función de la situación epidemiológica se reúnen teniendo en cuenta "todos los condicionantes", entre ellos los hospitalizados y el impacto en la economía de las medidas, y entonces deciden. "Vamos tomando las decisiones en función de la situación que se produzca. No puede adelantar nada", ha zanjado.

No obstante, cuando ha sido preguntada por la situación de Granada, ha afirmado que "está todo encima de la mesa con la posibilidad de tomar las medidas que haya que tomar". "Ojalá pudiéramos tomarlas con tanta premura, sería que está todo controlado, pero no es el caso".

Ha señalado que la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días en la región está en 533,3 casos por cada 100.00 habitantes y que superan esta media Granada con 977,9, Jaén con 736,5 y Sevilla con 546,5. Detrás van Córdoba con 495,9, Huelva 494,8, Cádiz 464,4, Almería 435,2 y Málaga con 314.

"Van bajando todos estos datos, pero aún no podemos estar satisfechos", ha precisado, antes de hacer un llamamiento a la responsabilidad a la ciudadanía. "Andalucia mantiene una situación tensa. Tenemos la necesidad de que los ciudadanos nos ayuden. Mantenemos unas medidas restrictivas para doblegar esta curva de contagios y en los últimos 20 días está bajando de forma progresiva, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo", ha ahondado.

Ha informado que en Andalucía hay 9.000 sanitarios contagiados en la región, aunque hay "muchos más" curados, y que en los centros de mayores hay 155 con casos de coronavirus de un total de 1.107 en seguimiento, de forma que el 86% están libres del virus.



"Todas las pruebas tiene positivos y negativos falsos"

Preguntada sobre la fiabilidad de los cribados que realiza la Junta, que se hacen con test de antígenos cuya efectividad es mayor cuando hay síntomas en los pacientes, Salcedo ha dicho que "son fiables" puesto que "todas las pruebas tienen falsos positivos y falsos negativos", algo que es "una máxima en epidemiología y en estadística básica". Así pues, usar las pruebas para guiarse "tiene sentido porque es lo que tenemos".

Ha explicado que "es verdad" que la mayor especificidad la adquieren cuando hay síntomas porque son pruebas de infección en fase aguda, pero "también le ocurre a las PCR", que hay veces que una prueba puede dar negativa y puede ser luego positiva porque cuando se realizó el virus estaba en un periodo de incubación, y viceversa, también puede ser tener una positiva y no estar contagiada la persona porque cuando se hizo quedaban restos virales en la garganta donde se tomaron las muestras.

"Son eficaces, son la mejor herramienta que tenemos, los PCR, los antígenos, la serología y con eso trabajamos toda la comunidad científica y por eso insisto en que la ciudadanía nos tiene que ayudar con no bajar la guardia", ha subrayado.