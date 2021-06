A medida que avanzan las semanas, las vacunas llegan a ciudadanos cada vez más jóvenes. En el caso de los nacidos en 1966 y años anteriores, la mayoría de la población ya ha sido citada y ha recibido, al menos, una dosis contra la Covid-19. No obstante, puede ocurrir que ciertas personas no hayan recibido ninguna notificación del Sistema Andaluz de Salud para recibir la inyección debido a ciertas incidencias como, por ejemplo, que su información personal no esté actualizada en la base de datos del SAS, que no haya podido acudir la cita o que el personal sanitario no consiguiera contactar.

Para resolver estas situaciones, los distritos y áreas sanitarias de Málaga cuentan con un extenso listado de teléfonos a los que las personas afectadas pueden llamar para conseguir una cita para vacunarse.

"Estos teléfonos se han habilitado exclusivamente para la captación de estas personas no vacunadas, por lo que no se debe llamar a estos números para otro tipo de cuestiones acerca de la vacunación", aclara la Consejería de Salud. No obstante, también es posible pedir cita a través de la web ClicSalud+, la aplicación móvil de Salud Responde o por su línea telefónica, el 955 54 50 60.

Este es el listado telefónico habilitado por la Consejería de Salud:

-Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía: 620 89 22 60

-Distritos Málaga y Valle del Guadalhorce: 669 83 30 50.

Estos son sus centros de salud con teléfonos específicos:

Alameda Perchel: 669 48 37 63

Alhaurín de la Torre: 682 79 70 11

Alhaurín el Grande: 690 31 77 52

Álora: 630 26 62 17

Alozaina: 620 45 13 06

Campanillas: 618 56 13 05

Capuchinos: 696 22 79 45

Carlinda: 690 25 09 90

Carranque: 689 19 80 26

Cártama Estación: 648 24 73 63

Churriana: 626 48 57 18

Ciudad Jardín: 679 81 25 27

Coín: 676 42 14 15

Colonia Santa Inés: 669 94 62 05

Cruz de Humilladero: 683 24 64 70

Delicias: 646 98 42 20

El Cónsul: 646 16 60 33

El Palo: 629 27 21 42

Huelin: 680 15 84 71

La Luz: 681 00 75 85

La Roca: 680 25 13 31

Limonar: 619 55 71 23

Miraflores: 608 29 97 38

Nueva Málaga: 638 66 77 16

Palma Palmilla: 689 16 85 37

Portada Alta: 646 92 63 60

Puerta Blanca: 659 80 13 50

Puerto de la Torre: 620 13 86 41

Rincón de la Victoria: 679 39 79 25

San Andrés Torcal: 669 11 46 32

Tiro de Pichón: 699 98 96 47

Trinidad: 679 11 76 05

Victoria: 689 51 75 09

-Distrito Costa del Sol: 660 86 31 74.

Estos son sus centros de salud con teléfonos específicos:

Los Boliches: 636 84 64 44 (08:00-20:00, lunes a viernes)

San Miguel: 616 62 05 50

Arroyo de la Miel: 696 83 65 78

Torrequebrada: 682 78 28 85

La Lobilla: 689 31 32 76

Estepona: 609 80 98 53

Leganitos: 606 62 76 02

Lagunas: 626 56 54 82

San Pedro de Alcántara: 676 47 80 81

La Cala de Mijas: 669 74 55 05

Fuengirola Oeste: 626 34 60 74 (08:00-20:00, lunes a viernes)

Las Albarizas: 699 16 65 39

Manilva: 660 86 31 74

Carihuela: 689 11 40 31

-Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga.

Estos son sus centros de salud con teléfonos específicos:

Antequera: 662 97 62 51 / 951 76 23 01

Archidona: 952 71 27 00 / 952 71 26 97

Campillos: 662 976 219 / 952 71 24 67

Mollina: 952 71 25 02 / 952 71 25 03

-Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.

Estos son sus centros de salud con teléfonos específicos:

Centro de salud de Algatocín: 952 15 95 13 / 951 03 03 63 / 600 15 69 91

Centro de salud de Benaoján: 952 16 73 93 / 952 16 73 74 / 677 98 17 88

Centro de salud de Ronda sur: 952 16 93 69 / 951 06 56 32 / 951 06 56 25

Centro de salud de Ronda norte: 952 16 94 00 / 952 16 94 01 / 952 16 94 02

Para cualquier duda acerca de la Covid-19 y la estrategia de vacunación en Andalucía puede consultarse la web Andavac , adscrita a la Consejería de Salud y Familias. Para ampliar la información sobre el proceso de citación, pulse aquí.