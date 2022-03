El PSOE-A ha acusado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "generar una alarma innecesaria" sobre Unicaja y ha calificado de "irresponsable" que cree "dudas", ya que ha defendido que el acuerdo de la fusión con Liberbank estipula que la sede social permanecerá en Málaga.

La portavoz adjunta en el Parlamento, María Márquez, se ha pronunciado así en rueda de prensa ante las reclamaciones de Moreno y del PP para que el Gobierno se posicione sobre la idoneidad del presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, advirtiendo además sobre un posible "vaciado" de centros en Andalucía.

Los socialistas defienden los derechos de los trabajadores y "la presencia y capilaridad de este banco especialmente en la provincia de Málaga" pero consideran que es "una irresponsabilidad" por parte de Moreno "la confrontación" con el Gobierno central "cuando todo el mundo sabe que hay un procedimiento que se tiene que desarrollar y después ya veremos las conclusiones".

Sobre la proposición no de ley de Unidas Podemos que debatirá mañana el Parlamento, en la que se pide el cese de Antonio Jesús López Nieto como representante de la Junta en la Fundación Unicaja y se pide al Ejecutivo central que declare la falta de idoneidad de Medel, la socialista ha explicado que habrá puntos en los que se abstendrán porque excede a las competencias del Parlamento.

El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, ha reclamado que Unicaja siga manteniendo su sede social en Málaga y que mantenga la actividad, sin que haya "un vacío de contenido de los servicios y trabajos", y que la dirección de la entidad bancaria "deje de ser un foco de conflicto".

Los populares piden al Gobierno "que decida" en el menor tiempo posible, ya que es el que tiene la competencia.

Respecto a la iniciativa de UP, ha dicho que la situación de López Nieto depende de la situación del conjunto del Consejo de Administración y cree que "no tiene sentido" que se vayan tomando decisiones "que no empiecen por el que tiene la máxima responsabilidad, esa es la vía que pedimos".

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha apoyado la afirmación de Moreno porque les preocupa que Unicaja "deje de estar en Andalucía" y ha explicado que todavía no tienen definida su posición sobre la iniciativa de UP, ya que se pide la dimisión de López Nieto "sin saber si lo que se está haciendo está bien, mal o regular", ya que en la exposición de motivos dicen que desconocen sus funciones.