Mensaje de Moreno a Marín: "Las elecciones en junio no serían un error"

Aunque repita por activa y por pasiva que sigue reflexionando y que su decisión sobre el adelanto electoral aún no está tomada, Juanma Moreno ya le ha explicado a sus socios en el Gobierno andaluz que "las elecciones en junio no serían un error". El presidente andaluz desveló que el martes tuvo una conversación con el vicepresidente Juan Marín en la que -"dentro de que no tenemos nada decidido"- le estuvo dando las razones "por las que podría no ser un error que las elecciones fueran en junio".

"Por la conversación que tuvimos, que fue una conversación larga, creo que él lo ha entendido; él entiende las razones por las que las elecciones podrían ser en junio", añadió Moreno antes de concederle el derecho a discrepar al líder regional de Ciudadanos que ejerce como número 2 de su Ejecutivo autonómico. La pasión electoral de Andalucía El presidente andaluz sostuvo que Marín "está en su pleno derecho para poder discrepar de cualquier decisión del Gobierno". "En un Gobierno y en la sociedad en general, todos somos diversos y todos tenemos opiniones distintas", señaló Moreno a la hora de insistir en que su sintonía con el vicepresidente andaluz y con el partido liberal sigue intacta. El presidente andaluz recalcó que la preferencia de Marín para que las elecciones sean en otoño "no lastra que la relación personal y política con el señor Marín, y con Ciudadanos, sea muy buena". "Terminaremos esta legislatura teniendo unas relaciones muy fluidas y muy positiva con Ciudadanos; el nuestro es un Gobierno que creo que ha funcionado y lo que me gustaría es que pudiéramos seguir con este Gobierno en un futuro", agregó Moreno con una declaración de intenciones que se desmarca del pacto con Vox al que, según las encuestas, se vería abocado el PP andaluz. Vox se dispara en Andalucía y superaría el resultado electoral de Ciudadanos, según el 'CIS andaluz' Estas declaraciones fueron realizadas por el presidente andaluz este Miércoles Santo al mediodía en un acto de la cofradía malagueña de La Paloma, en el que le acompañaban los alcaldes del PP en Madrid y Málaga, José Luis Martínez Almeida y Francisco de la Torre. Martínez Almeida aseguró que "Juanma Moreno y su Gobierno son un referente de cómo gobierna y cómo gestiona el Partido Popular, abierto a todos a los que nos votan y a los que no nos votan, atendiendo al interés general". "Esto no es exagerado, no lo digo para dorar la píldora porque él me está escuchando", agregó Almedida unas horas antes del desfile procesional malagueño en el que participará y, por ende, se perderá el decisivo partido de Champions League de su Atlético de Madrid: "Hoy voy a ganarme el cielo con La Paloma", bromeó Almeida a la vez que aludía a la estrecha vinculación del Ayuntamiento de Madrid con el Miércoles Santo malagueño.