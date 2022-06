Los candidatos de Adelante Andalucía por Málaga al Parlamento andaluz el próximo 19 de junio Carmen Máximo y Álvaro Bazán han acudido este jueves al incendio forestal en Pujerra para conocer la situación y han reclamado que se mantenga la contratación en el Infoca.

Carmen Máximo, que ha estado conversando con vecinos del entorno de La Romera, ha recordado el incendio del pasado año en Sierra Bermeja y la propuesta de la formación de incluir la totalidad de Sierra Bermeja dentro del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Según las instituciones, este incendio en Pujerra no está afectando a lo que se considera Sierra Bermeja.

Por su parte Álvaro Bazán ha lamentado que Sierra Bermeja no se incluyera como Parque Nacional y ha añadido: "Esto es una crónica de una muerte anunciada. El Infoca debe estar trabajando los 365 días del año para realizar las labores de mantenimiento en el bosque que evitan que en verano arda".

"Los incendios se apagan en invierno, pero en su lugar el gobierno de Moreno Bonilla decide despedir al dispositivo del Infoca tras el verano", ha aseverado, lamentando que del dinero "que viene de Europa para prevenir los incendios forestales, una partida de más de 100 millones de euros este año pasado, solamente se va a ejecutar sobre el terreno una mínima parte y se va a devolver la parte no adjudicada". A su juicio, "lo peor de esta ineficiencia no es solo quedar mal en Europa, sino que no se realiza la prevención de los incendios".