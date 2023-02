Charlamos con Óscar Medina, alcalde de Torrox, en la fecha más importante para los andaluces y cómo el municipio malagueño se prepara para celebrar el 28-F.

¿Cómo definiría Andalucía y ser andaluz en este 28-F que se celebra hoy?

Definiría Andalucía como la tierra más bonita de Europa y ser andaluz es la forma más bonita de ser español.

¿Cuáles son los principales retos que debe afrontar Andalucía en la actualidad?

El principal reto para liderar la economía de España y del sur de Europa tiene que pasar por solucionar los problemas de agua. Desde la Junta de Andalucía se está haciendo un gran trabajo pero es necesario un apoyo más explícito desde el Gobierno central. A nivel económico, y gracias al Gobierno de Juanma Moreno, estamos despegando y liderando los rankings de empleo y empresarial.

¿Hay programada alguna actividad en Torrox para celebrar el 28-F?

Desde que soy alcalde hemos puesto en valor este día con la Gala del Día de Andalucía. Este año llevamos el acto a la zona de Torrox Costa donde además de instalar una gran bandera de Andalucía poniendo en valor uno de los barrios más turísticos de nuestro municipio como es Conejito, desarrollaremos el acto institucional, donde además de actuar los coros y danzas de Torrox, tendremos la actuación estelar de David DeMaría quien, junto a sus temas más conocidos de sus 25 años de carrera, interpretará su preciosa versión del Himno de Andalucía.

¿Qué aporta Torrox a la llamada Marca Andalucía?

Torrox aporta todo lo bueno que tiene Andalucía. Una agricultura de primer nivel, un municipio donde viven ciudadanos de más de 100 nacionalidades. Un destino preferente por tener el Mejor Clima de Europa y el atractivo de su gente, el flamenco, su folclore, las tradiciones. Torrox aporta a Andalucía lo mejor de lo que Andalucía aporta al resto de España y al resto de la humanidad.

¿Cree que el resto de comunidades autónomas de nuestro país miran ya de otra manera a Andalucía?

El español mira al andaluz como gente abierta, amable. Un lugar donde además de tener con una gran calidad de vida, es una comunidad segura y trabajadora. La visión de Andalucía fuera de nuestra comunidad es cada vez mejor, con este nuevo Gobierno andaluz del cambio está dando cada vez un mayor valor a nuestra tierra y posicionándonos como una tierra emergente cultural y económicamente.

Usted es alcalde de un municipio con un alto de porcentaje de residentes extranjeros. ¿Cuál cree que es la visión que tienen de Andalucía todos ellos?

Cada vez es mayor el número de turistas extranjeros que nos visitan cada año y que deciden tener no sólo su segunda residencia en Torrox, sino que nos eligen para vivir. Ofrecemos un amplio programa cultural y deportivo durante todo el año, además de la gran calidad y servicio de nuestros comercios. La ubicación que tenemos es privilegiada, a apenas 30 minutos del centro de Málaga y a poco más de una hora de Sierra Nevada. Somo el municipio de la provincia de Málaga con un mayor crecimiento poblacional.

¿Usted se presenta a la reelección en las municipales del 28 de mayo. ¿Cuáles son los principales desafíos que debe llevar a cabo Torrox en la próxima legislatura?

Pues sí, me presento con la misma ilusión que la primera vez, seguir siendo el alcalde de todos los torroxeños y seguir llevando Torrox a las mayores cotas de bienestar y de crecimiento como ya he venido demostrando en estos años en la alcaldía. Como desafío quiero desarrollar ese puerto deportivo y campo de golf que consolide nuestro municipio como la capital turística de la Andalucía oriental y genere una mayor renta per capita a nuestra ciudadanía.