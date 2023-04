El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha señalado que el proyecto de ley que amplía las hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana “es susceptible de modificaciones y cambios”. No es una afirmación nueva, la Junta lleva desde el primer día pidiendo a los grupos de la oposición que presenten todas las modificaciones y alegaciones que consideren oportunas para cambiar el texto de PP y Vox durante la tramitación parlamentaria.

En esta ocasión, el presidente insistió, en unas declaraciones públicas en Madrid, que desde su equipo van a pedir al comisario de Medio Ambiente que diga “exactamente” de los 25 folios de la proposición de ley, “que es un proyecto y es susceptible de modificaciones y cambios”, “en qué no está de acuerdo”. El objetivo es “estudiarlo y modificarlo”, digo el presidente andaluz. “Nosotros somos un gobierno de diálogo, la pena es que el Gobierno de la Nación no se haya querido sentar en una mesa para solucionar un problema, porque el problema existe, podemos mirar para otro lado pero es una realidad y lo que tenemos que hacer es dar soluciones. Nosotros hemos puesto una propuesta sobre la mesa. Cuál es la alternativa, en el que momento en que lo digan y la estudiamos”, sostuvo Moreno.

El Gobierno andaluz mantendrá una reunión técnica de trabajo el próximo 3 de mayo en Bruselas con el equipo del comisario de Medio Ambiente. En ese encuentro expondrán lo que ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica, responsable de elevar una respuesta a la Comisión Europea tras el requirimiento de información sobre una proposición de ley que consideran “una violación flagrante” de la sentencia europea de 2021 que advertía de la sobreexplotación del acuífero de Doñana.

Desde la Junta difundieron los documentos que han enviado al Ministerio y donde dejan claro que “no es una iniciativa del Gobierno andaluz, sino del propio Parlamento, reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático”. El Ejecutivo de Moreno ha evitado asumir como propia la iniciativa y son PP y Vox los que registraron la proposición de ley.

El texto del Gobierno andaluz deja además abierta la puerta a cambios en la norma. “La mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimento de la sentencia (europea), puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto que será aprobado finalmente en sede parlamentaria, tras todas las enmiendas que presenten los diferentes grupos parlamentarios para enriquecer el texto de la ley”, sostiene el director general de Espacios Naturales Protegidos, que firma la respuesta. “Es un plan de ordenación del territorio, y por tanto, su posible modificación no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona. La Proposición de Ley deja claro que el acuífero de Doñana ni se toca ni se afecta, simplemente se establece una clasificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial, y siempre que exista esa disponibilidad en el futuro. Es decir, no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos, puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos, ni permite por tanto un incremento de la extracción recursos hídricos subterráneos”, insiste el Gobierno andaluz.