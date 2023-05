En España la tasa de absentismo, en 2022, fue del 6,7%, el mismo porcentaje que un año antes, mientras que la tasa de absentismo por incapacidad temporal (la causa más común) fue del 5,1%, 0,2 puntos más que en 2021.

Un informe sobre absentismo laboral y siniestralidad elaborado por Adecco, con datos del cuarto trimestre de 2022, revela que los andaluces están entre los españoles que menos faltan al trabajo.

La tasa de absentismo laboral en Andalucía es de 6,3%, siendo la segunda más baja del país, mientras que la tasa de absentismo por incapacidad temporal fue del 4,9%, en ambos casos inferior a la media nacional.

La menor tasa de absentismo se localiza en Comunidad Valenciana con un 6,2%, seguida de Andalucía y Castilla La Mancha, un 6,3 %. En lado contrario, Asturias y Aragón, con una tasa de absentismo del 7,8% y 7,4%.

El análisis por sectores en la comunidad andaluza muestra que el sector Servicios es el más afectado por el absentismo laboral, con una tasa de 6,6%; le sigue el sector Industria, con una tasa general de 6,2%. La construcción se sitúa como el sector que menos absentismo laboral registra, un 4,9%.

A nivel nacional, los trabajadores que más faltan son los del sector Industria , con una tasa de 7,1%, lo del sector I.T (Informática y Telecomunicaciones), con un 5,4% y el sector Servicios, con una tasa general de 6,8%.

Al analizar la jornada pactada y las horas de absentismo del cuarto trimestre de 2022, se concluye que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.044.816 de asalariados no trabajaron durante este periodo: «Las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1,4 millones de los asalariados no habían trabajado durante este periodo. Esto supone un 5,9 % más que en el anterior trimestre», indica Javier Blasco, director de Adecco Group Institute.

Siniestralidad laboral

De acuerdo con el informe, la incidencia de la siniestralidad laboral se situó en 225 accidentados por cada 100.000 habitantes en jornada laboral, un 1% más respecto al año anterior, y en 36 para accidentados in itinere (durante el desplazamiento hacia el lugar de trabajo), un 5% más.

Respecto de la gravedad de los accidentes, Adecco afirma que casi la totalidad de estos fueron leves, más del 99% en el caso de los que se produjeron durante la jornada, si bien destaca un repunte en el número de accidentes mortales en jornada, que se elevaron un 14%.

Andalucía suspende en siniestralidad, ya que es la tercera autonomía que más accidentados in itinere. La incidencia de esta se sitúa en 40 de cada 100.000 habitantes. El primer y segundo puesto son para Baleares (53) y Cataluña (47).

El sector más afectado por la incidencia de accidentes es la Construcción, seguido de Industria y del sector Agrario. Mientras que los niveles más bajos se encuentran en el sector Servicios.

Por edad y género, tanto los hombres como las mujeres sufren un mayor número de accidentes entre los 45 y 49 años, según el estudio.

En cuanto a la incidencia de accidentes por Covid-19, ésta es de 7 por cada 100.000 personas. Las CC.AA con mayor incidencia de accidentes con baja por covid-19 fue para Cantabria con 59, Asturias con 51 y Baleares, con 35.

4 de cada 100.000 trabajadores se dan de baja

En el cuarto trimestre del pasado año 2022, la incidencia total de partes comunicados con baja es de 4 por cada 100.000 trabajadores. Las personas más afectadas son las de 45 a 49 años con una incidencia de 5.

Al segmentar según sexos, las mujeres tienen una incidencia de 4 frente a 2 para los hombres. En cuanto a los agentes causantes de los partes comunicados con baja, son los agentes físicos los que cuentan con la mayor incidencia con 10. Por sectores, la mayor incidencia es para Pesca y acuicultura con 326 partes comunicados con baja por cada 100.000 trabajadores, seguida de Industrias extractivas, con 66.